What We Do in the Shadows su Rai4, dal 27 gennaio la serie vampiresca tra horror e commedia

Dal 27 gennaio su Rai4, ogni lunedì in seconda serata, parte il nuovo appuntamento in prima visione con la serie comedy-horror What We Do in the Shadows.

La serie, a metà tra commedia e genere vampiresco, racconta la storia di Nandor, Laszlo, Nadja e Colin, quattro vampiri che si ritrovano protagonisti di un bizzarro progetto sulla vita quotidiana dei non-morti. In una sorta di Grande Fratello, seguiti 24 ore su 24 da una troupe televisiva, i quattro vampiri millenari si ritrovano costretti a convivere in un appartamento a Staten Island, nella New York contemporanea. E dovranno anche affrontare un temibile Maestro della Notte, risorto proprio nella Grande Mela, che pretende da loro assoluta fedeltà assoluta: il suo obiettivo è la conquista dell’intera città.

Tra le difficoltà della convivenza, le divergenze caratteriali e la necessità di collaborare per raggiungere il comune scopo da cui dipende la loro sopravvivenza, i quattro sono protagonisti di disavventure spesso più comiche che paurose.





Foto: Russ Martin/FX

Con la tecnica del mockumentary, il falso documentario, e un registro da commedia, What We Do in the Shadows nasce come adattamento televisivo del film di culto omonimo Vita da vampiro – What We Do in the Shadows del 2014, scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi e Jamaine Clement. Gli stessi Waititi e Clement hanno deciso di adattare la sceneggiatura del film per la televisione, ampliando il soggetto a quattro vampiri alle prese con i problemi del quotidiano. Nel cast della serie, i volti noti di Kayvan Novak (Men in Black: International), Matt Berry (Ritorno al bosco del 100 acri), Natasia Demetriou e Mark Proksch.

Apprezzata nei festival di settore ai quali è stata presentata, la serie ha ottenuto anche il 94% di gradimento sul celebre aggregatore di recensioni professionali Rotten Tomatoes.

La programmazione della serie What We Do in the Shadows su Rai4 prevede la messa in onda di due episodi a settimana, a partire da lunedì 27 gennaio in seconda serata, dalle 23:17.