Joseph Morgan in Legacies per il finale di serie e di stagione. I rumors dei giorni scorsi hanno trovato conferma nelle parole dell’amato Originale di The Vampire Diaries e poi di The Originals, colui che ha dato la vita alla protagonista dello spin-off Legacies che adesso volgerà al termine portando via nove anni di misteri, di amori e di amicizie, ma cosa succederà?

Dopo alcune settimane dallapubblicazione di messaggi criptici sui social media, Joseph Morgan ha confermato che Klaus apparirà nel finale di serie di Legacies in onda negli Usa il prossimo 16 giugno. In particolare, l’amato Klaus ha usato l’hashtag #legacies e ha scritto sui social:

“Se tu avessi la possibilità di dire un ultimo addio al bambino che amavi più di ogni altra cosa, la coglieresti?” e in diretta ha poi confermato: “Ora siamo qui qui, quindi ti dirò un paio di cose: vedrai di nuovo Klaus nell’ultimo episodio di Legacies. Solo per un momento fugace. Ecco fatto, l’ho detto.. Non si trattava mai di una ‘nave per me o per Klaus. Si tratta di famiglia. La famiglia è potere. Si tratta di un padre e sua figlia, della loro relazione, di ciò che sente di doverle. Ecco di cosa si tratta. Quindi è stata registrata una scena molto segreta, molto clandestina”.

Al momento non sappiamo bene di cosa si tratta ma il fatto che Joseph Morgan in Legacies torni legando il suo arrivo ad una ‘nave’ lascia pensare che forse toccherà a lui portare la figlia dall’altro lato magari dopo il suo ultimo sacrificio, Hope Mikaelson morirà nel finale di serie?

Joseph Morgan ha interpretato Klaus, un ibrido vampiro-lupo mannaro in più di due stagioni in The Vampire Diaries prima di sbarcare in The Originals per altre cinque stagioni fino al 2018 e poi ha fatto ritorno in un episodio della quarta stagione di Legacies, quando è stato rivelato che la famiglia Mikaelson ha usato la magia per raccogliere le sue ceneri, quale sarà il motivo del suo ritorno in questo finale di stagione e di serie?