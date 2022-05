L’annuncio della cancellazione di Legacies e Roswell New Mexico fa ancora discutere i fan di tutto il mondo ma a rassicurare tutti ci pensa Julie Plec. Per la produttrice esecutiva e mamma di The Vampire Diaries non sono stati giorni facili visto che The CW ha spazzato via molti dei suoi gioiellini ma, nonostante tutto, ci ha tenuto a precisare che Legacies e Roswell New Mexico avranno il loro finale di serie che era stato pensato ancora prima che arrivasse la notizia della cancellazione.

Giovedì, The CW ha annunciato la cancellazione di sei serie tra cui Roswell, New Mexico e Legacies ma Julie Plec ci ha tenuto a precisare che i finali di stagione di entrambe le serie erano già strutturati per funzionare in caso di mancato rinnovo. In un commento aggiuntivo giunto su Twitter, Julie Plec ha rivelato che il presidente di The CW Mark Pedowitz e il suo team avevano avvertito in anticipo gli spettacoli che un rinnovo potrebbe non essere previsto e questo ha permesso loro di creare finali che avrebbero soddisfatto i fan senza lasciarli con storie incompiute.

“Mark Pedowitz e il suo team di The CW hanno avuto la classe e la grazia di avvertire che gli show avrebbero potuto non sopravvivere, anche se The CW li avesse voluti. Per questo motivo, i finali di stagione di entrambi gli spettacoli sono stati accuratamente realizzati per funzionare anche come finali di serie”.

Cosa aspettarsi da questi finale di serie? Julie Plec ha alzato il velo su quello che potrebbe succedere in Legacies. L’ultimo episodio della stagione non sarà solo quello di chiusura della serie ma anche quello che metterà fine all’universo di The Vampire Diaries, 13 anni dopo il suo inizio: “Posso parlare per Legacies dicendo che Brett Matthews, io e il team di sceneggiatori ci abbiamo riversato ogni tipo di amore e che ci saranno un paio di sorprese per i fan di lunga data“.

Anche la creatrice della serie Roswell New Mexico, Carina Adly Mackenzie ha fatto commenti simili sui social media lamentandosi della cancellazione dello spettacolo ma rassicurando che il finale della prossima quarta stagione sarà “soddisfacente”.

La quarta stagione di Legacies è attualmente in onda con il finale di stagione previsto per il 16 giugno mentre Roswell New Mexico 4 debutterà il 6 giugno negli Usa.