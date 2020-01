Video di Sharon Stone in The New Pope, guest star degli episodi del 24 gennaio su Sky Atlantic

Una grande star internazionale sarà ospite nei nuovi episodi della serie creata e diretta da Paolo Sorrentino: c’è infatti l’attrice Sharon Stone in The New Pope nel ruolo di se stessa. Dopo la sorprendente visita di Marilyn Manson, guest star in Vaticano, questa settimana è la volta della diva di Basic Instinct, che verrà ricevuta in visita privata dal nuovo Papa interpretato da John Malkovich nella serie Sky Original, prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle.

Secondo le anticipazioni, nel quinto episodio di The New Pope, Giovanni Paolo III continua ad essere attratto dallo star system, e il colloquio con l’attrice darà a Sir John Brannox spunti di riflessione rivoluzionari, che l’aristocratico inglese approfondirà con Sofia Dubois, con cui si è creato un certo feeling. Infatti, mentre Voiello si rifugia negli Appennini con Girolamo, il rapporto tra Sofia e il Papa si fa sempre più profondo; vedremo Giovanni Paolo III discutere con lei un modo per sviare l’attenzione dai perenni scandali sessuali che coinvolgono la Chiesa. Nel frattempo, in Vaticano vengono discusse le potenziali implicazioni del discorso pronunciato dal Papa a Lourdes. Non perdete la fine del quinto episodio perché ci sarà un colpo di scena inerente alle condizioni di salute di Pio XIII (interpretato da Jude Law). Abbandonata da tutti, anche da Lenny, Esther prende una decisione che, nel bene e nel male, cambierà la sua vita.

A seguire, il sesto episodio di The New Pope. Sofia viene sconvolta dalla soffiata di un prete dall’aspetto inquietante che, dopo averla avvicinata, la indirizza verso una misteriosa villa fuori città; in questo luogo, la Dubois verrà a conoscenza di sconcertanti rivelazioni sul marito, il Cardinale Spalletta e il Ministro dell’Economia. Successivamente, Sofia si confida con Voiello, che a sua volta si appella a Giovanni Paolo III. Brannox, però, sorprenderà tutti, prendendo un durissimo provvedimento. Intanto a Venezia, i sospiri di Papa Belardo, che si fanno sempre più fitti, vengono trasmessi via radio, aumentando l’entusiasmo dei fanatici che lo idolatrano. L’intervento del Vaticano, chiamato a interrompere le trasmissioni per calmare gli animi dei fedeli, si rivelerà vano. Nel frattempo, Giovanni Paolo III, sempre alla ricerca di autorevolezza, decide finalmente di farsi intervistare ma le cose non andranno come lui aveva previsto.

Sky Atlantic ha rilasciato un breve video in anteprima che mostra l’incontro tra Brannox e Sharon Stone in The New Pope.

L’appuntamento con il quinto e il sesto episodio di The New Pope è per stasera dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Inoltre, su Spotify è disponibile la colonna sonora della serie, aggiornata ogni settimana con le musiche degli episodi mandati in onda.