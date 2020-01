La colonna sonora di The New Pope su Spotify: la playlist ufficiale

Anche l’orecchio vuole la sua parte: è disponibile The New Pope su Spotify, la colonna sonora della serie tv scritta e ideata da Paolo Sorrentino. L’acclamato sequel di The Young Pope con Jude Law, Silvio Orlando e, da quest’anno, John Malkovich, va in onda su Sky Atlantic ogni venerdì in prima serata e in sole due settimane ha convinto pubblico e critica. Indiewire ha scritto che la serie tv di Paolo Sorrentino “rimane una delle più uniche, enigmatiche ed esilaranti esperienze che si possano vivere in tv, per profondità e divertimento”.

Crescono gli ascolti di The New Pope; finora, l’episodio introduttivo è stato visto da oltre un milione di spettatori medi, più del doppio del pubblico del debutto. C’è anche l’altro lato della medaglia. Oltre agli applausi, c’è anche chi ha mosso critiche alla produzione di Sorrentino, accusando la sigla d’aperta e considerando “offensivo” l’utilizzo della simbologia religiosa.

La colonna sonora di The New Pope su Spotify contiene tutte le canzoni della serie, aggiornate di volta in volta in base alla messa in onda su Sky Atlantic. Da Good Time Girl dei Sofi Tukker – la musica dell’opening, al II° Coro Delle Lavandaie – che fa da sottofondo all’arrivo dei Cardinali nella Cappella Sistina nel primo episodio, cardinali riuniti per un conclave tanto surreale e frustrante quanto divertente -, passando per le malinconiche musiche interpretate dal violoncellista Peter Gregson, il tappeto sonoro scelto da Sorrentino per la serie è veramente notevole.

La playlist ufficiale di The New Pope su Spotify si aggiornerà automaticamente ogni lunedì successivo alla messa in onda degli episodi. Nel particolare, ecco i prossimi appuntamenti: venerdì 24 gennaio (episodi 5 e 6); venerdì 31 gennaio, episodi 7 e 8; e venerdì 7 febbraio, episodio 9 (ossia il finale di stagione).

Qui la playlist aggiornata con le canzoni ascoltate finora negli episodi:

Good Time Girl (Sofi Tukker, Charlie Barker)

Al Dhanab (Roly Porter)

4.5 Bourrées (Peter Gregson)

6.2 Allemande (Peter Gregson)

2° Coro delle Lavandaie

Motion (Recondite)

Atomos VII (A Winged Victory for the Sullen)

Go Up (Cassius, Cat Power, Pharrell Williams)

6.6 Gigue (Peter Gregson)

Black Angels: I. Departure (George Crumb, Kronos Quartet)

Fire (Beth Ditto)

5.3 Courante (Peter Gregson)

Alysha (Mehmet Aslan)

La (Nils Frahm)

The Wolf (Jherek Bischoff)

Lost (Peter Gregson, Derek Powell)

1.4 Sarabande (Peter Gregson)

Falling (Peter Gregson)

Chorale (Peter Gregson)

Higher Self (Karmic)

The New Pope riparte qualche mese dopo gli eventi di The Young Pope. Con Pio XIII in coma, la Chiesa ha bisogno di una nuova guida spirituale. Dopo una surreale parentesi, il Cardinale Voiello riesce a convincere l’aristocratico inglese Sir John Brannox a salire al soglio pontificio; prenderà il nome di Giovanni Paolo III. Essere il nuovo Papa non sarà facile, soprattutto perché Brannox è un uomo dai mille segreti. Intanto, Lenny, sospeso tra la vita e la morte, è diventato un santo, e a venerarlo e idolatrarlo ci sono migliaia e migliaia di fedeli, cosa che non fa altro che alimentare i contrasti tra i già esistenti fondamentalismi. La Chiesa, inoltre, si trova ad affrontare alcuni scandali interni che rischiano di stravolgere in maniera irreversibile le alte gerarchie. Come se non bastasse, non mancano le minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità.

L’appuntamento con The New Pope è ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic.