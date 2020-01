Remake di Star Wars Knights of the Old Republic verso l’annuncio: i rumor al 24 gennaio

Sono anni che il popolo geek chiede a gran voce il ritorno di Star Wars Knights of the Old Republic. Ed è del tutto comprensibile, considerando che si tratta non solo di uno dei migliori videogame dedicati a Star Wars mai usciti, ma anche di un eccellente gioco di ruolo, plasmato dalle sapienti mani degli sviluppatori di BioWare – almeno per il primo capitolo, con il secondo realizzato da Obsidian Entertainment nel 2004. Fan vecchi e nuovi vorrebbero quindi che il publisher Electronic Arts rilanci in quale modo il franchise, che sia con un terzo episodio che vada a riprendere gli eventi dei titoli precedenti, o con un remake del capostipite. In alternativa, poi, si fa strada anche l’ipotesi del reboot.

Speranze, queste, che nella giornata di oggi, 24 gennaio 2020, vanno a concretizzarsi in un rumor piuttosto goloso, che circola in rete da alcune ore. Le fonti, come riportato dal portale ComicBook, parlano infatti di un vero e proprio remake del primo Star Wars Knights of the Old Republic, mentre altri insider citano una produzione videoludica del tutto nuova, ambientata nello stesso universo delle due precedenti. L’obiettivo sarebbe quello di dare vita ad una sorta di reboot, che vada verosimilmente a rileggere in chiave moderna – per narrazione e gameplay – gli eventi già visti e giocati in passato. Magari sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X, oltre che su PC.

Non solo, sempre leggendo lo stesso report, veniamo a sapere che EA avrebbe in cantiere altri titoli legati alla licenza di Star Wars. Non è al momento chiaro a quale team sarebbe stata affidata la presunta rinascita di Star Wars Knights of the Old Republic. Pare improbabile possa trattarsi della canadese BioWare, considerando che è nel pieno dello sviluppo dell’attesissimo Dragon Age 4 dopo il sonoro tonfo commerciale compiuto da Anthem. Nel frattempo, se avete voglia di esperienze a tema Guerre Stellari da godervi su PC, PS4 o Xbox One, vi consigliamo di fiondarvi a velocità luce su Star Wars Jedi Fallen Order, riuscito action adventure di Respawn Entertainment.

