Cast e personaggi di Sabrina 3 su Netflix il 24 gennaio, si riparte dall’Inferno tra nuovi nemici e culti pagani

Cast e personaggi di Sabrina 3 su Netflix debuttano oggi, 24 gennaio, con il nuovo ciclo di episodi. La terza stagione riparte con la strega e i suoi amici in missione per salvare Nicholas, rilegato all’Inferno dopo essersi sacrificato al fine di imprigionare il Signore Oscuro. Come se non bastasse, un inquietante circo arriva a Greendale, intenzionato a risvegliare un antico male. Riuscirà Sabrina a salvare il suo ragazzo, proteggere i suoi amici e la sua città?

Nel cast e personaggi di Sabrina 3 su Netflix tornano i protagonisti della serie originale. Kiernan Shipka interpreta Sabrina Spellman, adolescente metà umana e metà strega. Dopo il suo oscuro battesimo, deciderà di frequentare l’Accademia delle Arti Oscure a tempo pieno. Inizialmente innamorata di Harvey, nel corso della seconda stagione inizierà una storia con Nicholas. Scoprirà essere la figlia di Lucifero Stella del Mattino, ovvero il Signore Oscuro. Ross Lynch interpreta Harvey Kinkle, ex fidanzato di Sabrina e attuale ragazzo di Roz; scopre di appartenere a una dinastia di cacciatori di streghe ma decide di non intraprendere quella strada. Lucy Davis è Hilda Spellman, zia dalla natura materna e dal senso dell’umorismo; è un’esperta nel preparare. Miranda Otto è Zelda Spellman, l’altra zia di Sabrina più austera e orgogliosa, devota al Signore Oscuro.

Chance Perdomo è Ambrose Spellman, cugino stregone di Sabrina, agli arresti domiciliari dopo aver cercato di far saltare il Vaticano; Michelle Gomez nel ruolo di Mary Wardwell / Lilith / Madam Satan; prima moglie di Adam dal Giardino dell’Eden, ruba l’identità di Mary Wardwell, l’insegnante preferita di Sabrina e mentore alla Baxter High; è un’abile manipolatrice che trama contro Sabrina per portarla al cospetto di Satana, così da poter diventare la sua regina. Jaz Sinclair è Rosalind “Roz” Walker, l’intelligente e potente figlia del reverendo di Greendale e migliore amica di Sabrina; Lachlan Watson interpreta Susie/Theo, adolescente amico di Sabrina e Roz che durante la serie scopre la sua vera identità sessuale.

Tati Gabrielle interpreta Prudence Blackwood, studentessa all’Accademia delle Arti Oscure che nutre un profondo rancore nei confronti di Sabrina. È la leader del trio di streghe, le Sorelle Sinistre. Nella seconda stagione si scoprirà essere la figlia illegittima di Padre Blackwood. Adeline Rudolph è Agatha, studentessa all’Accademia delle Arti Oscure e membro delle Sorelle Sinistre; Richard Coyle è infine Padre Faustus Blackwood, Sommo Sacerdote della Chiesa della Notte, oltre che il preside dell’Accademia delle Arti Occulte. Spietato e ambizioso, nasconde un piano terrificante e oscuro che lo metterà indirettamente in conflitto con Sabrina. Nella serie appare anche Salem Saberhagen, il gatto-famiglio di Sabrina.

In Sabrina 3 su Netflix entra nel cast Sam Corlett nel ruolo di Caliban, principe dell’Inferno proveniente dal Pandemonio che affronterà la strega protagonista pur di avere la corona; Skye P. Marshall interpreta invece Mambo Marie, sacerdotessa voodoo che aiuta Prudence e Ambrose a rintracciare Blackwood. Mambo ha i suoi segreti e un proprio piano che la condurrà verso la congrega – e Zelda. Jonathan Whitesell interpreta Robin, un ragazzo bellissimo, dolce ma anche pericoloso. Viaggia con il circo che arriva a Greendale, e ben presto svilupperà dei sentimenti per Theo.

La terza stagione è composta da 8 episodi, i cui titoli sono:

3×01 – Il cuore all’Inferno

3×02 – Portami all’Inferno

3×03 – Pesante è la corona

3×04 – La luna della lepre

3×05 – Il diavolo dentro

3×06 – Tutte quante streghe

3×07 – Il bacio di Giuda

3×08 – Sabrina è leggenda

Le Terrificanti Avventure di Sabrina – questo il titolo originale dello show Netflix – è già stato rinnovato per una quarta stagione. Di recente, il creatore e showrunner Roberto Aguirre-Sacasa non ha escluso la possibilità di realizzare nuove stagioni future.

Sabrina 3 su Netflix è disponibile dal 24 gennaio.