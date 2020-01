Incredibili poteri in Dragon Ball Z Kakarot con le Sfere del Drago: come trovarle e esprimere desideri

Disponibile su PS4, Xbox One e PC, Dragon Ball Z Kakarot rappresenta l’ultima incarnazione videoludica di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni. Quella, prima manga e poi anime di successo, creata dal Akira Toriyama negli anni ’80 e divenuta in breve tempo un vero e proprio cult per diverse generazioni di giovani e giovanissimi. A differenza di quanto avvenuto nel recente passato, il titolo di Bandai Namco e CyberConnect2 non si propone come un picchiaduro ad incontri, ma come un vero e proprio actionRPG in cui rivivere tutte le vicende dell’intera serie Z, impersonando di conseguenza Goku e altri personaggi secondari giocabili.

Spazio allora a missioni principali, minigiochi, svariate attività assortite – dalla pesca alla cucina -, e pure a missioni secondarie, per un’avventura che non può che stuzzicare i palati di fan vecchi e nuovi, considerata l’estrema fedeltà alla trasposizione animata e la quantità incredibilmente elevata di fan service inserita dal team di sviluppo nella produzione poligonale. Non solo, trattandosi di un videogioco di Dragon Ball, non poteva mancare neppure la ricerca delle mitiche Sfere del Drago, per esprimere i nostri desideri sfruttando il potere di Shenron.

Dragon Ball Z Kakarot: guida alle Sfere del Drago

Come fare allora a trovare le Sfere del Drago in Dragon Ball Z Kakarot? Come esprimere i desideri a Shenron? Prima di tutto, dovrete arrivare ad un punto ben preciso della trama principale, andando a portare a termine la saga di Freezer. Fatto questo, sarà sbloccato nel gioco il tutorial relativo alle sfere. Vi basterà allora consultare la mappa posta in alto a destra dello schermo, che segnerà in arancione le zone dell’ambientazione in cui sono nascoste proprio le preziose Sfere del Drago. La loro posizione varia purtroppo da partita a partita, e dunque non è possibile redigere una mappa con cui scovarle facilmente tutte.

Proprio come accade nel manga e nell’anime, anche nel nuovo videogame della serie è possibile esprimere un desiderio a Shenron dopo aver trovato le 7 Sfere del Drago. Dopo aver ottenuto la quantità giusta, andate ad aprire il menu di pausa, poi selezionate la voce Sfere del Drago e scegliete tre dei quattro desideri messi a disposizione. Nello specifico, si tratta di:

Diverse Sfere Z di ogni colore (rosso, verde, blu), utilizzate per sbloccare e potenziare gli attacchi speciali.

di ogni colore (rosso, verde, blu), utilizzate per sbloccare e potenziare gli attacchi speciali. Diversi Oggetti rari che possono essere utilizzati per costruire veicoli.

che possono essere utilizzati per costruire veicoli. Soldi , con i quali è possibile acquistare i materiali dai venditori.

, con i quali è possibile acquistare i materiali dai venditori. Affrontare nuovamente un boss della storia principale.

Dopo che avrete espresso i vostri tre desideri, le sfere spariranno e verranno sparse nuovamente in punti casuali della grande mappa di Dragon Ball Z Kakarot – anche questa fedelissima, per luoghi e resa visiva, a quanto visto su cartaceo e sul piccolo schermo. Potrete mettervi di nuovo sulle loro tracce dopo che saranno trascorsi almeno venti minuti dagli ultimi desideri.