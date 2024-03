A 68 anni ci ha lasciati Akira Toriyama, il genio creatore di Dr Slump e Dragon Ball. Appassionato di disegno, sin da giovanissimo mosse i suoi primi passi nel pianeta dei manga fino a diventare il mangaka più popolare del mondo. Ma chi era Akira Toriyama?

Chi era Akira Toriyama

Nato a Nagoya nel 1955, Akira Toriyama si appassionò di fumetti sin dalle scuole elementari. La folgorazione arrivò quando vide per la prima volta La Carica Dei 101 di casa Walt Disney, e il film d’animazione lo ispirò al punto di iscriversi alla Prefectural Industrial High School, la scuola più prestigiosa di Tokyo di disegno industriale. Nel 1974, dopo il diploma, lavorò per due anni come progettista di poster ma le limitazioni creative imposte dal mercato limitavano la sua fantasia.

Per questo motivo abbandonò il lavoro e l’occasione arrivò quando la rivista Weekly Shōnen Jump promosse un concorso per giovani fumettisti. Toriyama non vinse il primo premio, ma in quel contesto conobbe Kazuhiko Torishima che un giorno sarebbe diventato il suo editore. Torishima lo incoraggiò a proseguire sulla strada dei manga fino a quando, nel 1978, vinse il primo premio dello stesso concorso con il suo Wonder Island e venne assunto presso Shōnen Jump.

Da Dr Slump a Dragon Ball

Sempre all’interno della redazione di Shōnen Jump, Akira Toriyama realizzò le prime strisce per Dr Slump inizialmente in quattro capitoli, ma il successo lo avrebbe portato alla serializzazione in 18 volumi. Nel 1981 il suo lavoro lo portò a vincere lo Shogakukan Manga Award e la sua opera fu trasposta in una serie animata trasmessa da Fuji Television.

Nello stesso periodo pubblica due storie brevi, Dragon Boy e The Adventure Of Tongpoo che getteranno le basi per il successo straordinario Dragon Ball. Nel 1984 su Shōnen Jump, sul numero 51, uscì il primo capitolo di Dragon Ball. Il resto è una storia che stiamo ancora vivendo.

Continua a leggere su optimagazine.com