Tutti i personaggi di Dragon Ball Z Kakarot: come sbloccarli

Dragon Ball Z Kakarot è finalmente arrivato a fare il bello e cattivo tempo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A differenza di quanto accaduto di recente, l’ultima trasposizione videoludica del celebre franchise manga/anime non si propone come un classico picchiaduro ad incontri. Il titolo pubblicato da Bandai Namco e realizzato dai ragazzi di CyberConnect2 è infatti un vero e proprio actionRPG in cui, tra missioni principali, attività opzionali, mini-giochi e quest secondarie, potremo vivere tutti i principali eventi dell’intera serie Z, tra combattimenti e sequenze squisitamente narrative che risulteranno assolutamente familiari ai fan più accaniti dei Saiyan nati dalla matita del mangaka giapponese Akira Toriyama.

Il videogioco, disponibile in diverse edizioni dallo scorso 17 gennaio in Italia, ci mette allora principalmente nei panni di Goku. Il team di sviluppo ha però messo a punto anche delle sessioni in cui andremo a prendere il controllo di altri personaggi giocabili. Si tratta, oltre che del già citato Kakarot/Goku, di Gohan bambino, Gohan giovane, Gohan adulto, Piccolo, Vegeta, Trunks del futuro, Gotenks e Vegito. In Dragon Ball Z Kakarot, poi, sono presenti anche dei personaggi di supporto, non utilizzabili ma chiamati a darci man forte nel corso di determinate missioni. Questi sono: Krillin, Tien Shinhan, Chiaotzu e Yamcha.

Come sbloccare tutti i personaggi di Dragon Ball Z Kakarot

A questo punto, vorrete sicuramente sapere come fare ad ottenere tutti i personaggi presenti in questa accattivante esperienza ruolistica dedicata al longevo e famosissimo universo di Dragon Ball. Nulla di più semplice, considerando che tutti i personaggi giocabili verranno sbloccati gradualmente nel corso dell’avventura, man mano che andrete avanti con la campagna principale. Una volta finita la storia, è presente pure un corposo endgame in cui utilizzarli a nostro piacimento, esplorando la grande mappa di gioco, riaffrontando determinati – e iconici! – boss, andando a caccia di oggetti collezionabili lasciati indietro e dedicandoci alle più svariate attività aggiuntive.

