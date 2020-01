Guida Dragon Ball Z Kakarot: come ottenere l’auto di Goku

Finalmente, Dragon Ball Z Kakarot è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per altro in diverse edizioni, pensate anche per i collezionisti più accaniti. L’ultimo videogioco dedicato ai Saiyan di Akira Toriyama, e in particolare al personaggio di Goku, va a ripercorrere le gesta dei Guerrieri Z di tutta la serie Z, mettendo in campo un actionRPG fedelissimo al celebre anime – ispirato a sua volta alla saga manga su cartaceo. Bandai Namco e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno dato vita, su personal computer e sulle console di ultima generazione di Sony e Microsoft, ad un’avventura carica di fan service sfrenato, arricchita pure da semplificate meccaniche ruolistiche.

Vivremo, pad alla mano, tutti gli scontri più epocali della saga, dedicandoci pure a missioni principali, attività come pesca, allenamento e cucina, e anche ad immancabili missioni secondarie, che hanno il merito di approfondire frammenti narrativi che non hanno travato spazio nel tie-in animato, svelando nuovi dettagli su comprimari e villain. Come il genere di appartenenza impone, poi, anche Dragon Ball Z Kakarot è caratterizzato dalla presenza di oggetti collezionabili e sbloccabili. Tra questi ultimi, figura pure la macchina di Goku, che può essere utilizzata per spostarsi nelle vaste ambientazioni di gioco – pure queste fedelissime all’anime, e attraversabili comunque anche in volo.

Come sbloccare la macchina di Goku in Dragon Ball Z Kakarot

Se non lo avete già fatto, in questa guida vado allora a spiegarvi come sbloccare l’auto di Goku in Dragon Ball Z Kakarot su PC, PS4 e Xbox One. Prima di tutto, dovrete proseguire nella storia principale fino a concludere la saga di Freezer, dedicandovi poi a quella degli Androidi, focalizzata su Cell. Ad un certo punto, sarà ChiChi ad informarvi che avrete bisogno della patente di guida. Proprio da questo momento, potrete fare vostra la macchina dell’eroe principale.

Una volta ottenuta la patente di guida, dovrete raggiungere la Capsule Corporation e parlare con Bulma nel retro. Chiedetele di costruire qualcosa: ora avete la possibilità di sbloccare l’abilità di costruire, personalizzare e potenziare robot e mezzi di trasporto. L’auto di Goku sarà quindi disponibile per la costruzione, richiedendo determinati materiali – per realizzare in tutto 4 componenti -, che troverete esplorando la mappa oppure chiedendoli a Shenron dopo aver trovato le Sfere del Drago.