Akira Toriyama, creatore del manga di culto Dragon Ball, è morto all’età di 68 anni. La scomparsa è avvenuta lo scorso 1° marzo, ma sono ora la notizia è stata diffusa da Bird Studio e Capsule Corporation Tokyo attraverso il sito ufficiale della serie di anime e manga da lui ideata. Secondo quanto si apprende, la causa del decesso sarebbe un ematoma subdurale acuto.

Toriyama è stato una figura di spicco nel mondo della cultura giapponese e non solo, tra i più influenti autori di fumetti della sua epoca. Oltre a contribuire con titoli di successo ha collaborato da scrittore e character designer per videogiochi come FighterZ, Xenoverse e Kakarot.

Il successo di Toriyama come mangoka va ben oltre Dragon Ball. Nel 1980 ha creato Dr. Slump, da noi conosciuto anche come Dottor Slump & Arale, che nel 1982 gli è valso il premio Shogakukan nella categoria shōnen e shōjo.

Il suo ultimo lavoro fumettistico è Jaco the Galactic Patrolman, un prequel/spin-off di Dragon Ball, pubblicato tra il 2013 e il 2014, in cui poliziotto galattico precipitato sulla Terra a causa di un guasto della sua navicella spaziale contribuisce a salvare il pianeta da un misterioso invasore.

