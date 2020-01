Da oggi 23 gennaio Huawei Mate 30 Pro con Amazon, MediaWorld e 380 euro di prodotti in regalo

Arrivano oggi 23 gennaio buone notizie per gli utenti che hanno messo nel mirino uno smartphone come il tanto invocato Huawei Mate 30 Pro. Dopo avervi parlato di alcuni riscontri poco incoraggianti per quanto concerne le specifiche sulla fotocamera dello smartphone, come avrete percepito con il report di dieci giorni fa, questo giovedì non posso non soffermarmi sul fatto che lo smartphone Android sia arrivato ufficialmente anche in store “esterni” come quelli di Amazon e MediaWorld.

I regali associati a Huawei Mate 30 Pro

Andiamo con ordine, perché se è vero da un lato che da oggi dovreste trovare un Huawei Mate 30 Pro in diversi punti vendita MediaWorld e Unieuo, allo stesso tempo abbiamo finalmente la possibilità di procedere con l’acquisto dello smartphone Android anche online. Tutto merito dell’apparizione del dispositivo all’interno dello store Amazon, come potrete apprezzare anche attraverso il box che trovate qui di seguito. Fate attenzione però, in quanto si parla chiaramente di una data di uscita fissata il 27 gennaio. Insomma, dovrete attendere ancora qualche giorno prima di toccarlo con mano.

HUAWEI Mate30 Pro Space Silver, Quadrupla fotocamera 40+40+8MP e... Huawei Mate30 Pro utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) anziché i...

Quadrupla fotocamera da 40+40+8 MP e Sensore TOF 3D. Fotocamera...

Detto questo, il prezzo attualmente non si discosta da quello di listino, come è normale che sia. Chi desidera il tanto chiacchierato Huawei Mate 30 Pro, infatti, in questa fase dovrà sborsare 1.099 euro. Tuttavia, registrando lo smartphone all’interno del portale dedicato subito dopo il suo acquisto, potrete ottenere dalla divisione italiana omaggi dal valore complessivo pari a 380 euro. Niente male per chi ha determinate esigenze in questo senso.

La promozione in questione contempla un secondo smartphone come Huawei Watch GT2, il cui valore commerciale attualmente ammonta a 249,90 euro, mentre il secondo regalo si focalizza sulle cuffie auricolari true wireless Huawei Freebuds Lite, con un valore di 129,90 euro. Insomma, valutate bene pro e contro in questa fase qualora doveste essere davvero interessati ad un Huawei Mate 30 Pro.