Ci sono alcune indicazioni particolarmente interessanti che oggi 24 febbraio dobbiamo necessariamente prendere in esame con Huawei Mate 30 Pro, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte viene segnalata la disponibilità dell’aggiornamento di gennaio per il device. Non una svolta in grado di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo del device, contrariamente a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa con pacchetti software più delicati. Tuttavia, questo mercoledì è opportuno concentrarsi sul dispositivo.

Cosa dobbiamo aspettarci Huawei Mate 30 Pro con aggiornamento di gennaio?

Inutile dire che, una volta appresa la notizia, in tanti si siano chiesti quali novità verranno introdotte per Huawei Mate 30 Pro una volta portato a termine il download del nuovo aggiornamento di gennaio. Un supporto sotto questo punto di vista ci arriva dal sito Huawei Central. Difficilmente, almeno sulla carta, avremo modo di imbatterci in nuove funzioni, secondo quanto raccolto con il changelog che è stato riportato dai primi utenti nelle ultime ore. Fermo restando che le sorprese siano sempre dietro l’angolo.

Di recente, Huawei ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento software per gli utenti globali che si ritrovano con un Huawei Mate 30 Pro e che, a conti fatti, installa la patch di sicurezza rilasciata a gennaio 2021. In linea puramente teorica, sappiamo che il nuovo upgrade ha il merito di risolve quattro problemi critici, uno di media portata e 25 che hanno priorità elevata. Il tutto, ovviamente, con l’intento di migliorare la sicurezza del sistema.

Insomma, ci sono tante buone ragioni per portare a termine l’installazione del nuovo aggiornamento di gennaio per Huawei Mate 20, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere questa mattina per il pubblico italiano. A voi è già arrivata la notifica? Fateci sapere.