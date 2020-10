I Huawei Mate 30 Pro, dall’alto del loro segmento top di gamma, continuano ad ottenere supporto software costante da parte degli sviluppatori. Chi ha puntato recentemente o da tempo su questo esemplare può star certo del prossimo arrivo dell’aggiornamento EMUI 11 ma oggi incassa anche un nuovo punto a favore, quello della patch di sicurezza del mese di settembre che corregge importanti vulnerabilità e dunque mette prontamente al sicuro lo smartphone.

Tornado solo un minuto sulla situazione relativa all’aggiornamento EMUI 11 sui Huawei Mate 30 Pro, c’è da dire che il programma beta della nuova interfaccia è partito da tempo in Cina e dopo una prima fase closed è in quella pubblica. La stessa sperimentazione è partita altrove nel mondo ma proprio la notizia del test per tutti nella patria del produttore cinese ci fa ben sperare su un prossimo rilascio nelle imminenti settimane.

In riferimento all’aggiornamento con patch mensile per i Huawei MAte 30 Pro, va dettagliato che la versione del pacchetto è quella del mese di settembre. Quest’ultima coregge 3 vulnerabilità di libello critico e pure ben 19 di livello alto. Per questo motivo è tutt’altro che da sottovalutare in questo momento e l’upgrade andrà di certo eseguito non appena raggiunti dalla relativa notifica via OTA. La versione firmware è la 10.1.0.262 (C432E6R7P1). La dimensione del pacchetto di questo aggiornamento è 217 MB.

Siamo nella prima fase di distribuzione del pacchetto e dunque il relativo alert potrebbe non arrivare immediatamente per tutti. Ad ogni modo, sarà possibile verificare la presenza dell’aggiornamento sul proprio Huawei Mate 30 Pro attraverso l’app di supporto, andando in nella scheda servizi e proseguendo nella sezione degli aggiornamenti. Anche attraverso le impostazioni dello smartphone di potrà effettuare la stessa procedura e dunque capire se l’update è già a portata di download ed installazione. Nel caso il firmware non sia ancora presente bisognerà solo avere un po’ più di pazienza.