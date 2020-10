Il 22 ottobre sarà la giornata dei Huawei Mate 40, anche se il produttore cinese potrebbe anche presentare una versione inedita del top di gamma dell’anno scorso, il Huawei Mate 30 Pro E, che ha da poco ricevuto la certificazione TENAA, identificandosi con il modello ‘LIO-AN00m‘. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il design sembra quasi sovrapporsi a quello del Huawei Mate 30 Pro dello scorso anno, con quel suo modulo fotografico circolare assai particolare. La colorazione anche pare essere la stessa, con a contrasto il tasto di accensione arancione (questo non significa non possano essercene altre per diversificare i due modelli).

Il Huawei Mate 30 Pro E, secondo le precedenti indiscrezioni rese note dai vari leaker su Weibo, verrà spinto dal processore Kirin 990 e monterà uno schermo OLED da 6.53 pollici con curvature ‘waterfall’. I tagli di RAM disponibili saranno da 6, 8 e 12GB, mentre tre quelli di memoria interna, ovvero da 128, 256 e 512GB. La batteria sarà in grado di ricaricarsi a 40W, ed avrà una capacità di 4500mAh. Non riusciamo ancora a dirvi in cosa differirà il Huawei Mate 30 Pro E dal Huawei Mate 30 Pro, che potrebbero anche presentare le stesse specifiche tecniche, con alcune delle componenti dell’ultimo modello direttamente prodotte in Cina.

Il dispositivo che verrà potrebbe anche costare qualcosa in meno rispetto al primo esemplare, anche se mancano ancora conferme in tal senso. L’operazione ricorda quella che vide il lancio del Huawei P30 Pro New Edition, equipaggiato però con i servizi Google (cosa che dava un senso compiuto al nuovo modello). Non si capisce bene, nel caso specifico, quali sono le motivazioni che spingeranno il produttore cinese al lancio del Huawei Mate 30 Pro E: solo il tempo potrà dirci come stanno le cose (magari un esubero di componenti in qualche modo da smaltire, almeno questa è tra le ipotesi possibili).