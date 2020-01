PS5 al CES 2020, le novità sulla console in arrivo da Las Vegas

Era di certo PS5 una delle protagoniste più attese per l’inizio del CES 2020, il Consumer Electronic Show, e la console targata Sony non ha mancato di rispondere presente all’appello. Ok, non c’è stato un reveal vero e proprio, ma alla fin fine non vi aspettavate mica che il producer nipponico si sparasse così una delle cartucce più pesanti del proprio arsenale?

Ecco dunque che l’hardware next gen pronto a esordire sul mercato al termine di quest’anno è stato sì presente in quel di Las Vegas, sebbene non fisicamente. Sony ha infatti approfittato del CES 2020 per riscaldare i motori in vista dei prossimi mesi, quando la console sarà finalmente mostrata alla folla di fan trepidanti. C’è ancora (poco meno di) un anno da attendere: armiamoci di pazienza e godiamoci ogni singolo attimo.

PS5 protagonista, svelato il nuovo logo della console

Tra tantissimi prodotti recanti il logo di Sony, tra cui immancabili televisori di nuovissima generazione che di certo non mancheranno di presenziare nei salotti di tantissime case nel prossimo futuro, l’attenzione al CES 2020 non poteva non ricadere anche su PS5. La nuova piattaforma si posizionerà infatti sugli scaffali alla fine dell’anno, e per il momento ancora molto poco si sa effettivamente di quello che sarà il design finale.

Tra i tanti rumor che hanno affollato la rete durante gli ultimi mesi arriva finalmente un’ufficialità, proprio dal palco di Las Vegas, quella sul logo ufficiale. È sostanzialmente una conferma di quello che i fan si sarebbero potuti aspettare, con il design che alla fin fine si mantiene in linea con quelli che sono stati gli standard anche per l’attuale generazione videoludica.

Linea morbida all’insegna della continuità per PS5, che in vista del futuro sembra pronta ad accontentare diverse richieste del suo pubblico. Tra potenziale retrocompatibilità totale con le precedenti piattaforme e supporto al pad PS4, le prospettive sembrerebbero essere alquanto rosee per i fan pronti all’acquisto.

Chiaramente resta da vedere quanti tra i rumor verranno confermati e quanti invece no. Per questo vi rimandiamo alle nostre pagine, con gli aggiornamenti che non mancheranno di riportare tutte le novità nella Road to PS5.

