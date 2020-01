I giochi Xbox Series X esclusivi usciranno anche su Xbox One per due anni, conferma Microsoft

Si chiama Xbox Series X la visione del gaming del futuro messa sul piatto da Microsoft. Con una mossa a sorpresa, il gigante di Redmond ha mostrato il design della sua console next-gen dal palco dei Game Awards 2019, svelandone per l’appunto anche il nome in diretta mondiale via streaming. Una mossa dall’impatto mediatico fortissimo, a cui Sony e la sua PlayStation 5 devono ancora rispondere. Al netto delle poche informazioni diramate di recente nel corso del CES 2020 di Las Vegas.

La “grande M”, fin da queste prime avvisaglie di prossima gen, si è saputa dimostrare ben più generosa nel condividere dettagli con stampa e pubblico. Oggi, 10 gennaio 2020, ne abbiamo ulteriore prova grazie alla lunga intervista apparsa sulle pagine del portale MCV.uk concessa da Matt Booty. Il responsabile degli Xbox Game Studios si è focalizzato in particolare sulla strategia distributiva di Microsoft che sarà adottata con l’avvento della next-gen, andando di fatto ad eliminare del tutto il concetto di esclusiva first-party di prossima generazione. Almeno per qualche tempo.

Come si legge sulla fonte, sappiamo allora che per i primi uno o due anni dal lancio, i giochi Xbox Series X saranno disponibili anche per Xbox One:

Man mano che pubblicheremo i nostri contenuti nel corso dei prossimi uno o due anni, tutti i nostri giochi continueranno a girare sull’intera famiglia di dispositivi Xbox, un po’ come accade oggi su PC. Vogliamo assicurarci che se qualcuno investe su di una console Xbox lo faccia con la consapevolezza di aver fatto un buon investimento.

Tra le produzioni più attese c’è indubbiamente Halo Infinite, considerato dallo stesso Booty importantissimo per la line-up di Xbox Series X. Non solo, dalle sue parole traspare facilmente la volontà del colosso americano di unificare le piattaforme Xbox sotto un unico grande ecosistema, tra console, PC, streaming con Project xCloud e servizi come Xbox Game Pass Ultimate. Voi cosa ne pensate di questa decisione? Credete sia la strategia vincente per contrastare Sony e PS5?

