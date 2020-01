Nuovi rumor per PS5 in attesa dell’annuncio: il DualShock 5 nel mirino dei leak

Ormai non passa giorno senza che PS5 non sia protagonista di indiscrezioni e voci di corridoio. Naturale quando la prossima generazione di console è relativamente così vicina, considerando che Sony ha intenzione di lanciare sul mercato la sua piattaforma next-gen nel corso delle festività natalizie del 2020. Esattamente come farà la rivale Microsoft con la sua Xbox Series X. La famiglia PlayStation andrà così ad allargarsi ancora, con una macchina da gioco che promette incredibile potenza a tutto vantaggio degli sviluppatori, così come una certa facilità di programmazione e, molto probabilmente, di essere retrocompatibile. Non solo con i titoli già visti sull’attuale PS4, ma anche con i classici per PS3, PS2 e PSX, per poi supportare in un secondo momento anche la libreria delle portatili PSP e PlayStation Vita.

E se è vero che della prossima Xbox conosciamo almeno il design definitivo, i fedelissimi Sony restano in attesa – e fisiologicamente affamatissimi! – di dettagli su PS5. Gli stessi che, a sentire gli esperti di settore, dovrebbero arrivare a febbraio nel corso di un evento di presentazione dedicato – per cui sono trapelate in rete tantissime e golose indiscrezioni. Nel frattempo, come già dicevamo, i leak non mancano di certo e nella giornata di oggi, 21 gennaio 2020, si focalizzano sul DualShock 5.

PS5: feature rivoluzionare per il DualShock 5

Il nuovo controller, stando ad un brevetto depositato dalla “grande S”, non sarà infatti dotato solo di trigger adattivi e feedback aptico, ma a quanto pare potrà vantare pure la presenza di un microfono integrato nella scocca del pad. Questo, sempre stando a quanto riportato dal sito TechRadar, dovrebbe permettere non solo di inviare messaggi vocali ad amici e conoscenti nella nostra lista di contatti e nei gruppi, ma anche di sfruttare un vero e proprio assistente vocale denominato PlayStation Assist. Depositato la scorsa estate, si tratta di un sistema di aiuto che tramite audio potrà suggerire strategie vincenti o dare consigli utili su richiesta.

Per il momento ci muoviamo comunque nell’ambito delle indiscrezioni: il brevetto di Sony potrebbe non essere implementato da subito su PS5, ma solo in un secondo momento quando la tecnologia in questione sarà abbastanza matura. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe avere a disposizione un fedele assistente vocale sulla console next-gen dagli occhi a mandorla? Scatenatevi nei commenti più sotto!