Giochi PS5 in uscita: nuovo Uncharted e Demon’s Souls tra i rumor del 20 gennaio

È ormai da mesi che PS5 anima le fantasie non solo dei fedelissimi al marchio PlayStation, ma anche di tutti coloro che si professano amanti dell’universo videoludico più in generale – magari “affamati” di next-gen. Dopo il grande successo di critica e commerciale riscosso dall’attuale PlayStation 4, Sony guarda al futuro con una piattaforma ormai da tempo al centro di rumor e voci di corridoio incontrollate, così come di quegli immancabili leak che sono soliti circolare sul web ogni volta che ci si ritrova ad un passo da uno scarto generazionale.

Così come la rivale Microsoft con la sua Xbox Series X, anche il colosso giapponese del gaming si prepara ad invadere gli scaffali di tutto il modo con il suo prossimo device casalingo, la cui uscita è fissata per il periodo natalizio di quest’anno. E se è vero che per il momento conosciamo solo il logo e alcune delle caratteristiche tecniche principali, sono in molti tra gli addetti ai lavori ad essere convinti che la “grande S” svelerà tutta la verità su PS5 – o almeno gran parte – nel mese di febbraio, con un evento di presentazione organizzato ad hoc.

I giochi PS5 annunciati all’evento Sony

Proprio relative al possibile reveal del prossimo mese sono le indiscrezioni apparse nelle ultime ore sulle pagine del forum Reddit. Stando all’enorme leak, la conferenza sarà divisa in due parti: la prima dedicata a PS5 e alle sue caratteristiche tecniche, mentre la seconda del tutto focalizzata sui videogame che “sfileranno” nella libreria della console di nuova generazione made in Japan. Sony avrebbe per altro già pronta la scaletta dello show di presentazione, anche questa protagonista del rumor di oggi, 20 gennaio.

L’utente di Reddit ha infatti descritto molti dei titoli su cui sarà alzato il sipario a febbraio. A partire dal tanto chiacchierato Demon’s Souls Remaster, classico per PS3 di From Software ora affidato ai ragazzi di Bluepoint, che dovrebbe debuttare al lancio di PlayStation 5 sfruttando la tecnologia di illuminazione Ray Tracing. Il possibile trailer dovrebbe mostrare un gigantesco drago sputare fuoco tra le rovine di un’antica città, con un cavaliere a ripararsi dietro al suo scudo. Già apparso tra i leak è pure Assassin’s Creed Ragnarok. Ubisoft dovrebbe salire sul palco della kermesse per proiettare un lungo gamplay di circa 10 minuti, per mostrare a stampa e pubblico l’ambientazione nordica con riferimenti storici e mitologici. La nuova incarnazione della saga “rosso sangue” andrà a sfruttare, a quanto pare, il feedback aptico e i griletti adattivi del DualShock 5.

Sempre stando alla fonte, al fianco dell’annuncio di PS5 vedremo anche un primo video di Gran Turismo 7, descritto come molto più vicino ai primi capitoli del franchise, grazie alla presenza di una corposa campagna principale arricchita da una modalità multiplayer più affine a GT Sport. Non mancheranno neppure i talentuosi sviluppatori di Insomniac Games con un nuovo Ratchet & Clank – a mondo aperto e in uscita nel 2021 – e quelli di Capcom, che porteranno Dragon’s Dogma 2 in esclusiva temporanea sul nuovo monolite di Sony. Shuhei Yoshida dovrebbe poi lanciare il programma “PS Love Indies”, che comprenderà diverse esperienze indie tra cui Sky Children of the Light e i nuovi progetti di Jonathan Blow e Ken Levine.

Tra gli annunci più caldi, ci sarebbe anche la presentazione di un nuovo studio interno con sede a San Diego, concentrato sullo sviluppo di un nuovo Uncharted al debutto nel corso del 2021. Si tratterebbe di un seguito diretto di Uncharted 4 Fine di un Ladro, ma con personaggi nuovi e la presenza come NPG o in cameo di quelli storici del brand. Naughty Dog sarebbe invece al lavoro su uno spin-off multiplayer di The Last of Us. Con Activision, ci sarà poi spazio per un nuovo Call of Duty e per Crash Bandicoot Worlds – entrambi destinati sia a PlayStation 4 che alla successiva 5 -, mentre Guerrilla Games presenterà Killzone Breach, pensato come un titolo multiplayer anche per PC, e un breve teaser di Horizon Zero Dawn 2. La clip dovrebbe mostrare una Aloy cresciuta che medita sulla cima di una montagna prima di essere attaccata da un’enorme dinosauro robot.

A chiudere, sappiamo che Mark Cerny dovrebbe andare a confermare la piena retrocompatibilità di PS5 con la line-up di PS4, PS3, PS2 e PS1, con quella per i titoli PS Vita e PSP prevista dopo il lancio della console. Tutti i giochi dovrebbero essere migliorati dal punto di vista grafico, grazie all’implementazione della risoluzione a 4K, di un antialiasing più raffinato e di un framerate stabile a 60fps.