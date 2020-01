Xbox Series X sfida PS5 all’E3 2020: Microsoft non imita Sony

Xbox Series X e PlayStation 5 sono i nomi scelti da Microsoft e Sony per le loro console next-gen. E, più in generale, per la loro visione futura del gaming casalingo. Due macchine da gioco che, come le attuali PS4 e Xbox One, sono destinate a scontrarsi sul mercato a partire dalle festività natalizie di quest’anno, sfidandosi a muso duro a colpi di caratteristiche tecniche, prezzo, servizi e naturalmente videogiochi in esclusiva. E se di recente abbiamo potuto ammirare il design del device americano e il logo di quello giapponese, si attendono ancora i reveal ufficiali da parte dei due colossi, che dovranno mettere sul piatto tutta la verità.

Quel che è certo, è che il territorio del primo confronto non sarà l’E3 2020 di Los Angeles. Dopo i rumor a rincorrersi in rete negli ultimi giorni, Sony ha infatti confermato che anche per quest’anno non parteciperà alla kermesse, volendosi focalizzare su eventi dedicati sparsi un po’ in tutto il mondo, come riportato sulle pagine di GamesIndustry:

Dopo un’accurata valutazione, SIE ha deciso di non partecipare all’E3 2020. Abbiamo grande rispetto per l’ESA e la sua organizzazione, ma siamo convinti che la visione dell’E3 2020 non rappresenti la giusta sede per ciò su cui siamo concentrati quest’anno. Abbiamo una fantastica line-up di titoli in arrivo su PlayStation 4, e con l’imminente lancio di PlayStation 5 non vediamo davvero l’ora di mettere in scena un anno di celebrazioni con i nostri fan.

Microsoft e la sua Xbox Series X non potevano di certo non approfittare della situazione, così da canalizzare le attenzioni di stampa e pubblico nel corso della “tre giorni” tanto cara al popolo videoludico. Non stupiscono allora le dichiarazioni odierne di Phil Spencer, capo della divisione Xbox, su Twitter:

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020 — Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020

Microsoft sarà quindi presente con una propria conferenza, nonostante non siano state ancora diramate informazioni più precise in merito:

Il team Xbox sta lavorando di gran lena per l’E3 e non vediamo l’ora di condividere con voi tutto quello che ci aspetta nel prossimo futuro. Il 2020 è un anno particolarmente significativo per noi e vogliamo condividere con voi quello che abbiamo preparato con Xbox Series X e i suoi giochi.

Vi ricordiamo che l’E3 2020 si terrà dal 9 all’11 giugno nella Città degli Angeli. In ottica next-gen, quale console vi attira maggiormente tra PS5 e Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti!