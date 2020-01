Diana Del Bufalo in Che Dio ci Aiuti 6? Dall’addio di Cristiano Caccamo al ritorno di Monica, le prime anticipazioni

Che Dio ci Aiuti 6 si farà, tant’è che circolano già le prime anticipazioni. Tra queste, il ritorno di Diana Del Bufalo si fa sempre più certo. Proprio così: l’amata Monica, uscita di scena dopo la quarta stagione, potrebbe far di nuovo capolino nel convento di Suor Angela.

A svelare l’indiscrezione è BubinoBlog, che avrebbe pubblicato per intero la trama di Che Dio ci Aiuti 6. Protagonista è ancora Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, accompagnata dall’immancabile Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza. Tornerà anche Francesca Chillemi e la sua Azzurra, così come Gianmarco Saurino nella parte di Nico. Tra le new entry della sesta stagione troveremo un ragazzo di nome Erasmo e il neurologo Emiliano Cambiase. Ecco la trama, così come riportata sul sito:

Erasmo è un ragazzo ferito, non ha mai avuto l’amore di una madre, di una vera famiglia. Fa il duro, quello a cui non importa essere amato. Ma lo fa perché non ha mai trovato qualcuno che lo amasse davvero. Compito di suor Angela è dargli nuova fiducia nel mondo, che significa in primo luogo restituirgli la fiducia in se stesso, nel suo valore. […] Una sensazione terribile, che suor Angela cerca di superare con l’aiuto di Monica.

Pare che il neurologo si legherà a Monica e sarà un personaggio importante in questa stagione. Non ci è dato sapere se la coppia formata da Nico e Ginevra, che si era formata nella quinta stagione, resterà unita anche in questo nuovo ciclo di episodi, caratterizzati proprio dal ritorno dell’esuberante Monica.

Il cast di Che Dio ci Aiuti 6 subirà quindi degli enormi cambiamenti. Per un’attrice che ritorna, qualcun altro lascia. Stando a quando riferisce Blogo, diremo addio a Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori. Entrambi sono entrati a far parte nel cast dalla quarta stagione rispettivamente nei ruoli di Gabriele e Valentina. Lo scorso anno, la coppia ha regalato ai fan il loro lieto fine. Non ci sarebbero quindi i presupposti per sviluppare una nuova storyline.

Infine, le riprese di Che Dio ci Aiuti 6 hanno finalmente una data d’inizio. Secondo Sorrisi, il set dell’amatissima serie Rai aprirà in primavera. Tutto dipendeva infatti dagli impegni dalla protagonista Elena Sofia Ricci, che vedremo prossimamente in una nuova fiction in onda sulla rete ammiraglia, mentre interpreterà Rita Levi Montalcini in un film televisivo. L’attrice aveva chiesto al pubblico di Che Dio ci Aiuti di portare pazienza, e a quanto pare è stato ripagato. In merito a Suor Angela, aveva sottolineato il suo attaccamento in un’intervista a Sorrisi:

Io sono allergica alla ripetitività e alla lunga serialità, e in genere dopo la terza stagione mollo, invece sta suora mi si azzecca addosso. È tremenda, tu te ne vorresti liberare, ma lei non se ne vuole andare. E scopri che in fondo non ne puoi fare a meno. Ogni volta che finisce una serie di Che Dio ci aiuti io mi commuovo.

Resta da capire quando andrà in onda Che Dio ci Aiuti 6, che stando ad alcune voci di corridoio, potremo vedere su Rai1 nel 2021.