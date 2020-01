Un passo per le eSIM Vodafone compiuto all’estero: un buon segnale?

Tanti, forse troppi italiani, sono in attesa delle eSIM Vodafone. Le schede virtuali dell’operatore rosso mancano all’appello nel nostro paese per gli smartphone (mentre sono disponibili invece per gli smartwatch Apple). Gli ultimi riscontri ufficiali del vettore mobile raccolti ad inizio 2020 non sono ancora incoraggianti a tal proposito ma almeno oggi 20 gennaio si apprende che il fatidico passo sta per essere compiuto in un paese oltre confine, più esattamente in Nuova Zelanda.

Come riporta anche il sito Mondomobileweb, Tony Baird, ossia il Technology Director di Vodafone NZ, ha reso noto che verso metà anno saranno introdotte proprio le nuove eSIM Vodafone. Anche in questo paese l’attesa è stata lunga ma la notizia positiva è che il tempo in più è stato adoperato per integrare il supporto con le schede telefoniche virtuali con la nuovissima rete 5G. insomma, due innovazioni che arriveranno, per la specifica nazione, insieme a subito a disposizione di tutti.

Il passo compiuto in Nuova Zelanda per le eSIM Vodafone può fornirci degli spunti di riflessioni interessanti per il destino delle stesse soluzioni anche in italia? Le divisioni del gruppo Vodafone sono naturalmente diverse ma quanto accaduto a migliaia di chilometri da noi può essere significativo se letto nella seguente chiave: e se anche il vettore nostrano intendesse aspettare di integrare ancora meglio la rete 5G sul territorio prima di fornire le schede telefoniche virtuali a tutti? L’intenzione non sarebbe poi così insensata, anzi per certi versi lungimirante.

Ad ogni modo è plausibile pensare che, proprio come in Nuova Zelanda, una svolta per le eSIM Vodafone si ottenga verso metà 2020 e anche un poco prima. Non solo gli iPhone e il recente Motorola Razr supportano la tecnologia. Anche i prossimi Samsung Galaxy S20 dovrebbero ospitare, in tutti e tre i rispettivi modelli, proprio la nuova tecnologia a bordo. Non rendendo disponibile la soluzione, l’operatore potrebbe rischiare di perdere più di qualche cliente.