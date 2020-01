Occasione mancata le eSIM Vodafone: a secco iPhone e Motorola Razr

Il 2002, purtroppo, non si apre con buone nuove sulle eSIM Vodafone. Le schede virtuali mancano ancora all’appello per l’operatore rosso almeno per gli smartphone, dunque per gli iPhone, il Motorola Razr che li supportano e il futuro che le attende continua ad essere tutt’altro che certo.

Le ultime indiscrezioni ufficiali relative proprio alle eSIM Vodafone risalgono allo scorso novembre 2019. In particolare, sulle pagine di OM, era stato evidenziato come l’operatore non avesse alcuna intenzione di chiudere l’anno in bellezza proprio con l’arrivo delle schede virtuali per i propri clienti. piuttosto si era fatto riferimento al 2020 come l’anno decisivo in cui proprio la novità tecnologica sarebbe stata messa a disposizione di tutti. Peccato che, proprio con l’inizio dell’anno corrente e almeno per il momento, non ci siano specifiche comunicazioni al riguardo. Anzi, gli ultimissimi riscontri in proposito non possono certo definirsi incoraggianti.

Ciao, al momento non abbiamo novità sulle eSIM, continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato. Grazie. — Vodafone it (@VodafoneIT) January 8, 2020

Non c’è alcun tipo di novità relativa proprio alle eSim Vodafone. Lo conferma lo stesso operatore che, seppur non negando il lancio in questo 2020, potrebbe prendersela davvero con comodo per il rilascio. D’altronde, se la commercializzazione delle schede telefoniche virtuali fosse stata vicina, non c’è dubbio che il feedback del team social sarebbe stato diverso.

Davvero un’occasione mancata per Vodafone o per meglio dire i suoi clienti. Chi possiede un iPhone delle ultime due generazioni, dunque la 2019 e 2018, non può purtroppo usufruire del doppio numero sul proprio melafonino e resta dunque orfano di una preziosa funzione. Ancora, proprio per la mancanza delle speciali schede dematerializzate, proprio i clienti Vodafone non potranno per ora utilizzare neanche il nuovissimo dispositivo pieghevole Motorola Razr che pure sta destando tanto interesse. Al contrario, per quest’ultimo device foldable, TIM ha lanciato anche la sua offerta a rate, ingolosendo anche più di qualche utente. Insomma Vodafone dovrà pure darsi una mossa per non perdere preziosa clientela.