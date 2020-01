Già a rate il Huawei P30 Lite New Edition con Vodafone: prezzo ammortizzato

Da pochi giorni sappiamo dell’esistenza del Huawei P30 Lite New Edition, versione rivisitata del primo P30 Lite 2019, che conserva, proprio come il suo predecessore, i servizi Google. Come riportato da ‘mondomobileweb.it’, Vodafone non ha perso tempo, abbinando al dispositivo delle offerte a rate in accoppiata alle tariffe Vodafone Red Unlimited Ultra e Smart. Facciamo presente fin da subito che acquistando adesso lo smartphone riceverete in regalo le cuffie Huawei Freelace in forma del tutto gratuita. Veniamo al nocciolo della questione, e quindi al prezzo proposto dal gestore rosso: la quota iniziale è di 39,99 euro, con 30 rate mensili da 6,99 euro (con tutte e due le offerte sopra citate).

La permanenza minima da rispettare è di 24 mesi: contravvenendo a tale vincolo vi ritroverete a versare una somma di recesso anticipato pari a 60 euro, fino a diminuire di 7,50 euro ad ogni trimestre che passa. Potrete acquistare il Huawei P30 Lite New Edition in abbinamento alle offerte Vodafone Red Unlimited Ultra e Smart solo tramite addebito su carta di credito (l’operatore, in ogni caso, consente di avvalersi di condizioni differenti se si decidere di abbinare lo smartphone ad altre offerte).

Vi ricordiamo che il Huawei P30 Lite New Edition include uno schermo FullView FHD+ da 6.15 pollici, un processore Kirin 710, 6GB di RAM e 256GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2MP, una fotocamera frontale da 32MP ed una batteria da 3340mAh con ricarica veloce Quick Charge. L’upgrade rispetto al precedente modello c’è stato (purtroppo minimo, avremmo preferito un maggiore potenziamento), anche se relativo fondamentalmente a RAM (da 4 a 6GB) e fotocamera frontale (da un sensore di 24 ad uno di 32MP). La presenza dei servizi Google dà ancora più valore al prodotto. Siete d’accordo? Fatecelo sapere commentando l’articolo.