Sting in Italia nel 2020, a Parma a luglio: biglietti in prevendita

Il 2020 riporterà Sting in Italia per un unico concerto-evento in programma a Parma nell’ambito del tour My Songs.

Sting tornerà ad esibirsi in Europa questa estate e la nuova leg include anche un evento in Italia in programma per il prossimo 23 luglio al Parco della Cittadella di Parma nel festival Parma Città Della Musica all’interno delle celebrazioni di Parma 2020, Capitale italiana della cultura.

Un tour dinamico e divertente che consente ai fan di cantare e riascoltare dal vivo i brani più amati del repertorio di Sting: questo è il progetto di Sting – My Songs, un viaggio a ritroso nelle sue hit attraverso le tappe fondamentali della sua carriera.

Prima frontman dei Police, poi artista solista, la musica di Sting ha coinvolto intere generazioni. 17 Grammy Awards all’attivo e un tour con una scaletta ricca di hit mondiali.

Sul palco, Sting sarà accompagnato dalla band composta da Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (Batteria), Rufus Miller (chitarra), Kevon Webster (tastiere), Shane Sager (armonica) e Melissa Musique e Gene Noble (coristi).

In scaletta non mancheranno brani come Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Demolition Man e Message In A Bottle, unitamente a molti altri brani evergreen del suo percorso artistico di risonanza mondiale.

Biglietti in prevendita per il concerto di Sting in Italia

I biglietti per il concerto di Sting in Italia saranno disponibili per l’acquisto in anteprima a partire dalle ore 10.00 di martedì 21 gennaio 2020 fino alle ore 17.00 di mercoledì 22 per gli iscritti al Fan Club dell’artista su www.sting.com.

Gli iscritti a MyLiveNation avranno invece la possibilità di accedere alla prevendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 22 gennaio (fino alle 17.00 di giovedì 23) su www.livenation.it.

La prevendita generale partirà alle ore 10.00 di venerdì 24 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dell’intero territorio italiano.

I successi di Sting

Compositore, cantante, attore, autore e attivista, Sting si è trasferito a Londra da Newcastle nel 1977 e ha fondato i Police con Stewart Copeland e Andy Summers.

La band ha raggiunto un enorme successo in tutto il mondo, con cinque album all’attivo e 6 Grammy in totale. I Police hanno vinto 2 Brits e nel 2003 sono inoltre stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel corso della sua carriera, Sting ha venduto circa 100 milioni di dischi, se consideriamo le copie vendute da solista e quelle vendute con i Police.

Da solista 11 Grammy, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy, 4 nomination agli Oscar, una nomination ai TONY, il Century Awards di Billboard Magazine e il MusiCares Person of the Year nel 2004.

Sting è membro del Songwriters Hall of Fame e nel 2014 ha ricevuto il Kennedy Center Honors, uno dei riconoscimenti più prestigiosi negli Stati Uniti, e il Polar Music Prize.

L’artista è stato insignito del Dottorato in Musica dall’Università di Northumbria (1992), del Berklee College of Music (1994), University of Newscastle upon Tyne (2006) e Brown University durante la 250esima Cerimonia di consegna dei diplomi.

Lo scorso anno ha ottenuto l’onorificenza ai BMI Pop Awards per la hit Every Breath You Take, la canzone più suonata, con oltre 15 milioni di passaggi radio.