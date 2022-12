Dopo le date memorabili a Padova e Milano, ritroveremo i concerti di Sting in Italia nel 2023. Il cantautore britannico farà ritorno nel Belpaese con 3 spettacoli del suo show My Songs, un viaggio nel tempo nella carriera di Sting ma anche un’occasione per riscoprire i brani iconici dei Police.

Concerti di Sting in Italia nel 2023: date e biglietti

I concerti di Sting in Italia nel 2023 toccheranno tre tappe secondo il seguente calendario:

11 luglio – Mantova, Piazza Sordello

12 luglio – Nichelino (Torino), Sonic Park Stupinigi

14 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica, Cavea

I biglietti in prevendita saranno disponibili per gli iscritti al fan club a partire dalle ore 10 del 13 dicembre. La prevendita generale, invece, partirà dalle ore 10 del 15 dicembre.

Lo spettacolo My Songs

Lo spettacolo My Songs è ispirato alla seconda opera con cui Sting reinterpreta i suoi brani dopo Symphonicities (2010) ed è un lavoro di riadattamento dei grandi classici del cantautore britannico.

La raccolta My Songs è uscita nel 2019 e contiene rivisitazioni dei brani più amati dei Police – I Can’t Stand Losing You, Roxanne – e della sua carriera solista, da Fragile a Englishman In New York.

Il risultato è un viaggio nel passato glorioso di Sting con un occhio di riguardo verso il contemporaneo, scelte che l’artista porta sul palco per offrire al suo pubblico un’esperienza dinamica, a tratti nostalgica ma anche innovativa.

Il tour promozionale di My Songs è stato elogiato dalla stampa internazionale con il Telegraph che lo ha definito “una rara delizia” e il Guardian che parla di “spettacolo impareggiabile”.

Per i fan, infatti, sarà possibile riascoltare canzoni ormai entrate nella storia come Message In A Bottle e Walking On The Moon, pezzi che hanno offerto un ibrido reggae-punk in una scena internazionale ancora influenza dal post-punk.

