Da più di quarant’anni gli album di Sting, sia nel periodo aureo dei Police che in riferimento al percorso solista, ci insegnano che ogni cosa ha una sua sfumatura: oggi è rock, domani è reggae, poi troviamo la ballata e la world music, la hit radiofonica e l’innovazione sperimentale. Al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, oggi lo celebriamo con una carrellata sui 5 migliori album della sua carriera.

Reggatta De Blanc (1979)

Il secondo album dei Police, pubblicato nel 1979, è un’evoluzione del suono della band che incorpora elementi di reggae e ska. L’album ha confermato il successo del power trio, trainato da singoli di successo come Message In A Bottle e Walking On The Moon.

Synchronicity (1983)

Il quinto e ultimo album in studio dei Police, pubblicato nel 1983, è un capolavoro del rock. L’album ha prodotto tre singoli di successo, Synchronicity II, Every Breath You Take e Wrapped Around Your Finger, e ha vinto tre Grammy Awards.

The Dream Of The Blue Turtles (1985)

Il primo album da solista di Sting, pubblicato nel 1985, è un capolavoro di world music e jazz fusion come dimostrano i singoli If You Love Somebody Set Them Free e Russians. Il disco è un successo commerciale e di critica, e ha rilanciato la carriera di Sting.

Nothing Like The Sun (1987)

Il secondo album da solista di Sting, pubblicato nel 1987, è un disco che esplora un’ampia gamma di temi, dalla politica all’amore alla spiritualità. L’album è stato un altro successo commerciale e di critica trainato da singoli come Englishman In New York e Fragile.

Ten Summoner’s Tales (1993)

Ten Summoner’s Tales non può certo mancare tra i migliori album di Sting. Pubblicato nel 1993, è il disco di Fields Of Gold, If I Ever Lose My Faith In You e Shape Of My Heart.

