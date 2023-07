Sting a Milano nel 2023. Il cantante torna in Italia con un nuovo appuntamento in programma entro la fine dell’anno in corso. Il ritorno di Sting in Italia ha una data ed è quella dell’11 dicembre 2023, quando sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Dopo le tre date estive nella penisola che si sono tenute a Mantova, Stupinigi (TO) e Roma, l’iconico cantautore e bassista inglese annuncia il suo atteso ritorno nel nostro Paese per un unico concerto atteso all’interno del tour internazionale indoor.

L’11 dicembre riporterà in Italia il suo nuovo show “My Songs”. I biglietti per Sting a Milano nel 2023 sono disponibili secondo i diversi scaglioni che vi illustriamo di seguito.

“My Songs” è uno spettacolo particolare, che intende ripercorrere l’intera carriera di Sting attraverso le sue canzoni più conosciute. Fanno parte della scaletta brani della sua carriera da solista e brani risalenti al periodo in cui Sting era frontman dei Police.

Biglietti per Sting a Milano nel 2023

I fan iscritti al Fan Club ufficiale di Sting avranno la possibilità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da mercoledì 19 luglio alle ore 10:00 alle ore 18:00 visitando il sito www.sting.com.

A partire dalle ore10:00 di giovedì 20 luglio, i biglietti saranno disponibili in prevendita pergli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it ed inserire i propri dati, poi effettuare il login per partecipare alla pre-sale riservata ed anticipata.

La vendita generale per i non iscritti ai due canali di cui sopra, aprirà venerdì 21luglio alle ore 10:00 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. I biglietti saranno acquistabili sia online che nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio italiano.