In Dreaming di Marshmellow con Pink e Sting assistiamo all’incontro tra il classico e il contemporaneo. Il risultato è una nuova versione di Fields Of Gold, la super hit contenuta nell’album Ten Summoner’s Tales pubblicato dall’ex frontman dei Police nel 1993.

Marshmellow riprende la linea melodica di Fields Of Gold con un nuovo testo e un arrangiamento da club, ma senza troppi artifici e senza snaturare la profondità del brano originale. Dreaming è il nuovo estratto dalla Tour Deluxe Edition di Trustfall, l’ultimo album di Pink. Questa edizione sarà fuori il 1° dicembre con tutte le tracce dell’album in studio più sei tracce live.

Letteralmente “campi d’oro”, per il testo di Fields Of Gold Sting si lasciò ispirare dai colori che un campo d’orzo nei pressi della sua abitazione si manifestavano al tramonto. Sullo sfondo c’era la sua storia d’amore.

Nel brano troviamo la storia d’amore di due amanti che insieme ripercorrono le tappe della loro relazione ricordando, specialmente, quella volta in cui si amarono in un campo d’orzo al punto che “il cielo era geloso del loro amore”.

Oggi Fields Of Gold è una delle canzoni più famose di Sting, nonché la più richiesta durante i concerti. Nella collaborazione con Pink e Marshmello, Sting restituisce al suo brano una contemporaneità che non si sapeva necessaria, e per il producer multiplatino è anche un’occasione per omaggiare l’ex frontman dei Police.

[Verse 1: Sting]

Will you stay with me? Will you be my love

As the days get longer?

Will you follow me? Never let me go?

[Chorus: Sting]

Let’s keep dreamin’

Dreamin’ as the sun goes down

Stars are dancin’

Dancin’ as the world turns ‘round

[Verse 2: P!nk]

When it’s said and done, I’ll keep holdin’ on

Even in the silence

I can hear your voice through all of the noise

Yeah, yeah

[Chorus: P!nk, Sting]

We’ll keep dreamin’

Dreamin’ ‘til the sun the goes down, hey

We’ll keep dancin’

Dancin’ as the world turns ‘round and ‘round and ‘round and ‘round (Yeah)

[Drop: Sting]

Dreamin’ ‘til the sun goеs down

[Verse 3: Sting]

I will stay with you, I will be your love

As the nights gеt longer

I will follow you, never let you go

[Chorus: P!nk, P!nk & Sting]

Yeah, I keep dreamin’

Dreamin’ ‘til the sun comes out, hey

Stars are dancin’

Dancin’ as the world turns ‘round and ‘round and ‘round and ‘round

[Drop: P!nk, Sting]

Hey, oh

We’ll keep dreamin’ (Keep on dreamin’)

Keep on dreamin’ (Dreamin’ ‘til the sun goes down)

Keep on dreamin’

[Bridge: P!nk, Sting, P!nk & Sting]

Oh

Keep on dreamin’ on, keep on dreamin’ on, oh

Stars are dancin’

Dancin’ as the world turns ‘round and ‘round and ‘round and ‘round

[Drop: P!nk, Sting]

Hey, oh

We’ll keep dreamin’ (Keep on dreamin’)

Keep on dreamin’ on, oh

Let’s keep dreamin’ (Keep on dreamin’)

Dreamin’ as the sun goes down

Keep on dreamin’