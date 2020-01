Il Collegio torna in prima serata su Rai Gulp per un’intensa maratona

Chi è in crisi di astinenza per l’assenza de Il Collegio presto potrà recuperare in un modo davvero insperato. Non stiamo parlando dei casting della nuova edizione, che non sono ancora iniziati, e nemmeno del lancio di un altro “spin-off” ma solo di una maxi maratona di repliche da terrà compagnia ai fan del docu-reality per oltre un mese. Rai Gulp ha deciso di trasmettere le repliche de Il Collegio 4 il mese scorso e, alla luce del successo riscontrato, ha pensato bene di rilanciare la cosa allargando il raggio a tutte le edizioni del programma.

Sulla pagina Facebook della rete si legge: “Hanno accettato regole ferree, affrontato prove durissime… sono i ragazzi de Il Collegio.

📌Tutte le edizioni, dal 20 gennaio, dal lunedì al sabato alle 21.25 su #RaiGulp“.

Nel promo rilasciato insieme a questa didascalia si vedono le immagini clou de Il Collegio, il momento del taglio dei capelli e del cambio di abiti prima di prendere posto nella scuola e tra i suoi banchi.

I primi ad andare in onda saranno gli episodi della prima stagione de Il Collegio e lo stesso succederà anche martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì 24 gennaio prenderà il via la replica della seconda stagione e così via fino ad arrivare alla quarta che ha registrato ascolti record su Rai2 lo scorso autunno.

I protagonisti della prima stagione sono stati Swami Caputo, Giovanni Petrigliano, Carla Addonisio, Filippo Moras, Silvia Di Santo, Veronica Mastro, Pietro Dell’Aquila, Ludovica Olgiati Parabiago, Filippo Zamparini, Alessio Milanesi Bari, Marika Ferrarelli, Jenny De Nucci, Federico Nobile, Adriano Occulto, Arianna Pasin, Dimitri Iannone, Davide Erba e Letizia Del Signore. Nella prima stagione de Il Collegio la voce narrante era ancora quella di Giancarlo Magalli, il preside era Paolo Bosisio e i sorveglianti Lucia Gravante e Luigi Ferrari.

I professori della prima edizione de Il Collegio erano: Andrea Maggi – Italiano e Latino, Emilia Termignoni – Storia e Geografia, Piera Candotti – Scienze naturali, Annalisa Ciampalini – Matematica, Fabio Caccioppoli – Educazione fisica e Applicazioni tecniche, Lucia Gravante – Economia domestica, Matteo Valbusa – Musica e Canto corale e Marco Larosa – Ballo.