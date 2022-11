Com’è finito Il Collegio 7? Tra le lacrime. La prima risposta che possiamo dare è questa perché la Rai è riuscita a riportare il programma agli albori regalandoci un’ottima classe 1958 in cui non è mancato proprio nulla. Dal taglio dei capelli alle lacrime per aver sbagliato, da chi si è accorto di essere cambiato e chi non è riuscito ad ottenere il diploma, le emozioni sono state tante in queste ultima settimane e tutto è sfociato in un pianto liberatorio ieri sera in occasione dell’ultima puntata e degli esami di fine corso.

Ma com’è finito Il Collegio 7? Tra i ragazzi che hanno preso parte a questa edizione, due non sono stati ammessi alla prova orale. Stiamo parlando di Davide Cagnes e Ariadny Sorbello, i due hanno avuto modo di incontrare i loro genitori alla presenza del Preside dimostrando una ritrovata maturità. Ariadny Sorbello ha dimostrato di essere amareggiata per non aver potuto conseguire la licenza media mentre Davide Cagnes ha ammesso di non aspettarsi di migliorare così tanto in questo percorso.

Non serve aggiungere altro…

Anche il corso 1958 è giunto al capolinea ❤️

A conseguire il diploma di licenza media per il corso 1958 sono stati Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Giulia Wnekowicz, Davide Di Franco, Sabrina Bacja, Priscilla Savoldelli, Mattia Camorani, Zelda Nobili, Gabriel Rennis, Sofia Brixel, Erri Erriquez, Luna Tota, Samuel Rosica. A loro si sono aggiunti, seppur con una prova non proprio brillante, Mattia Patané e Alessia Abruscia. Bocciata Elisa Angius mentre il diploma per il miglior collegiale di Il Collegio 7 è andato nelle mani di Zelda Nobili.