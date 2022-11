Angius fuori da Il Collegio 7? Tutti siamo in ansia in attesa di scoprire quale sarà il destino dei nostri collegiali e, in particolare, se ci saranno o meno altre espulsioni questa sera: cosa deciderà il Preside in merito al grave gesto di insubordinazione di Angius? Sarà proprio questo responso ad aprire questa nuova giornata in compagnia de Il Collegio, il programma in onda oggi, martedì 22 novembre alle 21.20 su Rai 2, nonostante la presenza massiccia di Mondiali e programmi limitrofi presenti nel palinsesto.

Molti compagni, e naturalmente Rennis, temono di perderla ma ancora una volta toccherà alla classe facendo unione per aiutarla, riusciranno davvero ad evitare l’espulsione a favore di una semplice punizione? Lo scopriremo solo questa sera quando Il Collegio 7 andrà in onda portando i ragazzi in visita all’abbazia di Montecassino per lo studio della Regola benedettina, tutti quanti riusciranno a fare del loro meglio anche in questa occasione o ci sarà sempre qualcosa che andrà storto?

🚩 SPOILER 🚩

La scorsa puntata è stata ricca di emozioni e colpi di scena…

Quella di stasera sarà super esplosiva 💥🤩



📌 Appuntamento con #IlCollegio 👉🏻 alle 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay 📚 pic.twitter.com/kGSomuEhqS — Rai2 (@RaiDue) November 22, 2022

Ma gli esami finali ormai incombono e i collegiali dovranno pensare anche al momento in cui si troveranno davanti foglio bianco e matita, e questo li porterà nuovamente a dedicarsi allo studio tra una lezione su Edith Piaf e la proiezione di un film di uno dei comici più in voga, Totò. Sullo sfondo rimane l’organizzazione di due grandi eventi extra curricolari: le Convittidiadi, che metteranno alla prova la forma fisica degli studenti, e l’inaugurazione della galleria d’arte studentesca. Ballo e canto sono sempre dietro l’angolo per prepararsi al meglio anche ai festeggiamenti di fine anno.