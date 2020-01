Barone Rosso 20 gennaio: i Ridillo, le Lische, Frate Alessandro, Emiliano Merlin, Alessia Gerardi, Fabio Civitelli

Stasera alle 21 decollerà il Barone Rosso. Sì lo so, volare con questo freddo non è semplice. I riflettori scaldano solo un Sanremo dove la musica è abbruttita in testi violenti contro le donne di Junior Cally e in culi che twerkano. Ma noi andiamo avanti. Resistiamo dando spazio e voce ad artisti che ancora ci credono e fanno musica. E siamo sempre più. Solo l’anno scorso al Barone Rosso c’erano un paio di artisti. Adesso l’aereo è sempre più affollato. Stasera ci saranno: Ridillo, Alessia Gerardi, Le Lische, Frate Alessandro, Emiliano Merlin Unòrsominòre e Fabio Civitelli (autore del fumetto TEX).

Saremo in contemporanea su tutto il web: homepage di

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

e mia pagine Facebook, YouTube, Persiscope, Twich.

Incursioni backstage sulle dirette e storie Instagram di redronnieroxybar

Vinsero il 1° Trofeo Roxy Bar per artisti e gruppi emergenti. Geniali nel portare avanti inde sempre nuove. Gruppo re del funky in Italia. I loro video sono spettacolari. La musica diverte e coinvolge.





Bengi dei Ridillo mi ha segnalato un video di questo gruppo, dove canta suo figlio, “La Droga è Una Scusa” in versione piano e voce (il brano uscirà la prossima settimana). Mi è piaciuto e ho deciso di invitarli la stessa sera dei Ridillo.





Lo scorso ottobre ad Assisi, nel Teatro Lyric, ho incontrato artisti e gruppi emergenti nel Festival Proscenium. Lì ho conosciuto Frate Alessandro che mi hanno detto essere un bravissimo cantante. Lui mi ha portato a visitare il suo convento di Santa Maria Degli Angeli, lo stesso dove viveva San Francesco. Esperienza unica vedere la sua chiesetta, oggi inglobata in un duomo, e la celletta dove dormiva. La sera Frate Alessandro è salito sul palco nel finale per intonare “Volare”. Gli ho detto che quando sarebbe passato dal nord poteva venire al Barone Rosso. Accadrà stasera.

Un giorno mi sono imbattuto in homepage su Repubblica su un video con didascalia: “L’astrofisico rock: dieta vegana e musica per salvare il pianeta”. L’ho contattato e stasera racconterà il perché di questa sua convinzione e si esibirà live.





Finalista di Area Sanremo non è stata scelta per salire sul palco dell’Ariston. Ingiustamente, perché la ritengo davvero brava. Ma è una cantautrice e questa non è l’era per i ragazzi che compongono le proprie canzoni: poco gestibili. Come al solito il Barone Rosso dà voce a chi non ce l’ha o a chi è stata tolta.





Mentre ero ad Arte Padova, ho visto splendidi disegni di TEX in mostra. Amo i fumetti e soprattutto Tex Willer. Così ho chiesto a Ca’ di Fra’, la galleria milanese che aveva allestito la mostra, di portare l’autore Fabio Civitelli, disegnatore storico e mitico di Tex, al Barone Rosso.

Questo è il sommario del Barone Rosso di stasera. Poi ci sono sempre imprevisti e sorprese, come lunedì scorso quando Phil Palmer ha accompagnato con la sua mitica chitarra la giovanissima e bravissima Ilaria Argiolas.

Condividi questo post e la diretta di stasera con tutti i tuoi amici. Contribuisci a divulgare la verità e la buona musica. Questo è l’unico modo per creare un’alternativa alla negatività musicale su cui, in nome dei numeri di visualizzazioni, tutti accendono i riflettori. Noi col Barone Rosso voliamo sopra a tutta questa merda e non ci arriva neppure la puzza ma solo la fresca aria pura e pungente.

