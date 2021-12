Un piccolo regalo di Natale per i fan internazionali, un grande regalo per il popolo del web: Red Ronnie con Nick Rhodes e Carlo Verdone per un’intervista esclusiva. Il popolare conduttore di Roxy Bar sarà in compagnia del leggendario chitarrista dei Duran Duran e dell’immenso comico romano, reduce dal successo di Vita Da Carlo in streaming su Prime Video.

Red Ronnie con Nick Rhodes e Carlo Verdone

L’intervista di Red Ronnie con Nick Rhodes e Carlo Verdone si terrà questa sera, martedì 7 dicembre, a partire dalle ore 21. Musica, cinema, attualità, politica e ancora musica saranno i temi trattati dal conduttore insieme ai due super ospiti. Nick Rhodes, del resto, è reduce dal lancio di Future Past, l’ultimo album dei suoi Duran Duran che suggella i primi 40 anni di carriera della band britannica.

Red Ronnie incontra nuovamente Nick Rhodes: in altre occasioni il leggendario tastierista ha partecipato al Barone Rosso e ha risposto alle domande dei fan che seguivano la diretta. In questo 2021, oltre all’ultima release dei Duran Duran, Nick Rhodes è impegnato nel progetto Astronomia insieme all’artista Wendy Bevan con la quale ha lanciato la prima parte dei 4 episodi, The Fall Of Saturn.

In Vita Da Carlo, l’attore Carlo Verdone riflette sulla sua “scelta” di candidarsi come sindaco della Capitale, una decisione che lo porterà a ridimensionare ogni singolo aspetto della sua vita.

Come partecipare

La diretta dell’intervista di Red Ronnie a Nick Rhodes e Carlo Verdone partirà alle 21 di questa sera, martedì 7 dicembre, sulla homepage di Optimagazine e su Redronnie.tv.

In alternativa gli utenti social potranno seguire la diretta sui canali ufficiali di Red Ronnie su YouTube, Facebook, Twitter e Twitch. Gli utenti vivranno un’esperienza irripetibile: un gigante della musica e un gigante del cinema dialogheranno insieme in un momento conviviale, con la conduzione di uno dei volti storici della televisione italiana e del giornalismo musicale.