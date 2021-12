Red Ronnie intervista Vasco Rossi. Amici di lunga data, dialogheranno in diretta per raccontare il nuovo album del rocker di Zocca Siamo Qui e celebrare l’intramontabile carriera di uno degli artisti più amati della scena italiana.

L’appuntamento è fissato per questa sera, martedì 14 dicembre, alle ore 21 per il nuovo appuntamento con We Have A Dream, il format all-stars di Red Ronnie. Recentemente il popolare conduttore di Roxy Bar ha ospitato il grandissimo Carlo Verdone in collegamento con Nick Rhodes, leggendario tastierista dei Duran Duran. Insieme hanno parlato di musica, cinema e hanno scherzato sulla possibilità di far suonare la batteria di Roger Taylor all’attore e regista di Un Sacco Bello, che timidamente ha risposto: “Mi limiterò a guardarvi in disparte”.

Questa sera Red Ronnie intervista Vasco Rossi, un po’ per fare un bel regalo ai fan del Blasco, un po’ per ritrovare un vecchio amico. I due si sono già confrontati poco prima dell’uscita di Siamo Qui, una delle novità più attese del 2021. Con questo disco il rocker di Zocca ha voluto sottolineare la genuinità e l’importanza della musica suonata, per questo Vasco parla dell’album come di un’opera “in direzione ostinata e contraria”, citando Fabrizio De André.

“Anche questa volta rimarrete sorpresi”, scrive Red Ronnie sui social per annunciare l’incontro. Un incontro, come quello avvenuto in precedenza in cui Vasco ha parlato con il suo amico conduttore per raccontare Siamo Qui traccia per traccia e discutere sull’attualità dell’Italia, tra scienza e disillusioni. Oggi, infatti, il rocker di Zocca ha rivalutato le illusioni. C’è stato anche spazio sufficiente per ridere delle imitazioni di Maurizio Crozza: “Vasco ha giocato sul fatto che Crozza ha detto che mi sono reincarnato”. Il resto si vedrà questa sera, e non mancheranno le sorprese.

Red Ronnie, inoltre, ha montato un best of di quell’incontro in due clip, un lato A e un lato B, proprio come nei vinili di cui è un febbrile collezionista.

Come partecipare

La diretta partirà questa sera, martedì 14 dicembre, alle ore 21 sulla homepage di Optimagazine e su RedRonnie.tv. In alternativa gli utenti social potranno seguire la diretta sui canali ufficiali di Red Ronnie su YouTube, Facebook, Twitter e Twitch.

Red Ronnie vi aspetta per partecipare all’intervista con Vasco Rossi!

