Red Ronnie a tutto vinile. Questa è la follia che lo storico conduttore di Roxy Bar ha pensato per i suoi follower, i suoi fan e i suoi ascoltatori. A partire dalle 12 di sabato 30 ottobre Red Ronnie terrà compagnia ai suoi fan con 24 ore di musica senta interruzioni, durante le quali attingerà dalla sua preziosissima collezione di dischi e li ascolterà in diretta. Sì, 24 ore non stop che termineranno domenica 31 ottobre alle ore 11 per via della fine dell’ora legale.

Red Ronnie a tutto vinile

L’iniziativa nasce per celebrare il record di iscritti ai suoi canali. Su Telegram, in particolare, Red Ronnie aveva annunciato ai precedenti 8000 iscritti che se avessero raggiunto quota 20.000 avrebbe fatto 12 ore di diretta, ma i fatti hanno addirittura superato le previsioni: oggi il canale Telegram di Red Ronnie ha superato i 40.000, e per questo il critico musicale più famoso d’Italia ha scelto di raddoppiare: 24 ore di musica, con la possibilità di ospiti e di interazione con il pubblico.

Come? Ci arriviamo. “Dovrò dormire un po’ di più, prima della diretta”, dice divertito Red nella consapevolezza che 24 ore saranno tante, se non tantissime. Tantissime, troppe, certo, proprio come i dischi che custodisce gelosamente nel suo archivio e dai quali farà l’ennesima opera di divulgazione musicale e dibattito con il suo pubblico. Dibattito, sì, perché l’appuntamento con Red Ronnie a tutto vinile non sarà incentrato soltanto sull’ascolto: Red racconterà i dischi che metterà sulla consolle, come sempre ha saputo fare.

Come partecipare

YouTube e Facebook non ospiteranno la diretta di Red Ronnie per ovvi motivi di copyright. Per cui per partecipare alla live monumentale basterà collegarsi su www.redronnie.tv e sulla homepage di www.optimagazine.com. La partecipazione sarà del tutto gratuita.

Per interagire con Red Ronnie, inoltre, sarà sufficiente commentare su Red Ronnie TV oppure sul canale Telegram Sir Red Ronnie. Di seguito il video con l’annuncio di Red Ronnie a tutto vinile: