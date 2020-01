Salmo rinuncia a Sanremo 2020 come super ospite: “Tra i due santi, preferisco San Siro”

Salmo rinuncia a Sanremo 2020. Nonostante la sua presenza fosse stata annunciata in pompa magna, non ci sarà la possibilità di vederlo salire sul palco dell’Ariston ma nemmeno in quello del palco esterno che sarà allestito in Piazza Colombo.

Salmo non sarà a Sanremo 2020

Le dichiarazioni del rapper sardo sono inequivocabili:

“Allora prima di farmi venire un aneurisma…io volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente al festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo san Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno”.

Salmo a San Siro il 14 giugno

Salmo debutterà allo Stadio San Siro il 14 giugno prossimo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, compresi quelli della data zero che terrà allo Stadio di Bibione.

Mahmood a Sanremo 2020

Al posto di Salmo, che era stato annunciato come ospite della prima serata, potrebbe esserci Mahmood. Il giovane artista milanese, vincitore in carica del Festival di Sanremo, è appena tornato in radio con il nuovo singolo Rapide, con il quale anticipa l’uscita del prossimo album dopo Gioventù Bruciata.

Gli altri ospiti di Sanremo 2020

L’assenza del rapper sardo sarà però compensata dalla presenza di Tiziano Ferro in tutte le serate e da quella di Fiorello, che invece non ha ancora annunciato cos’abbia intenzione di fare durante il Festival di Sanremo condotto dall’amico Amadeus. Lo showman siciliano aveva già dichiarato in modo scherzoso:

“A Sanremo andrò sicuro e non prenderò una lira perché è tutto incluso nel pacchetto. Adesso sono nella fase in cui avevo deciso di smettere di lavorare, a 60 anni, quindi questo progetto calza a pennello perché se dovesse andare male avevo già deciso di fermarmi”.

Annunciati come ospiti anche Lewis Capaldi e Dua Lipa, ma ci sarà anche Johnny Dorelli. A duettare con Tiziano Ferro sarà invece Massimo Ranieri, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1988 con il brano Perdere L’Amore. Il duetto è atteso per la serata del 6 febbraio, quella dedicata alle cover e che contribuirà alla vittoria finale attraverso le votazioni dei maestri dell’orchestra.

La polemica contro Amadeus accusato di sessismo

Sono anche annunciate le donne che affiancheranno Amadeus nella conduzione, annuncio che è stato accompagnato da una lunga scia di polemiche che hanno riguardato il conduttore e direttore artistico della kermesse, accusato di sessismo per alcune frasi fraintese e pronunciate in conferenza stampa. Amadeus si è già scusato per il fraintendimento.

“Quel ‘passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di stare lontano da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: ‘Ama, sembra che tu mi conosca da anni’. Anche lei è rimasta stupita della polemica. Avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa. Sanremo è anche questo, ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola”.

Altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni, poiché ci sono ancora alcuni ingaggi in fase si trattativa.