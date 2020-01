È Stupid Love il primo singolo di Lady Gaga da #LG6 in uscita a febbraio?

Dopo i primi rumors sull’uscita di un brano prevista per febbraio, sembra confermata l’ipotesi che sia Stupid Love il primo singolo di Lady Gaga da #LG6, il suo sesto album in studio ancora senza un titolo.

A parlare per primo di un inedito in arrivo a febbraio è stato il quotidiano inglese The Sun, ma a corroborare la tesi che Gaga stia per aprire la sua era discografica pubblicando il primo singolo è lo spoiler che arriva dal programma di una stazione radiofonica greca, che ha anche svelato il titolo del brano in arrivo in rotazione radiofonica tra qualche settimana.

Si tratterebbe proprio di Stupid Love, già adocchiato dal pubblico della popstar qualche mese fa, quando durante i preparativi per la festa di Halloween, Gaga era apparsa sui social intenta ad intagliare delle zucche. A catturare l’attenzione dei più perspicaci, in quell’occasione, era stato un iPod presente nelle foto: ingrandendo il dettaglio, si è potuto evincere che il brano riprodotto in quel momento si chiamava “Stupid Love“, appunto.

Da allora si è speculato sul potenziale nuovo singolo della cantautrice e attrice, ora alle prese con l’incisione del suo nuovo album di inediti, il successore di Joanne e A Star Is Born (colonna sonora dell’omonimo film diretto da Bradley Cooper di cui è stata protagonista). E Stupid Love sembra proprio il brano scelto per fare da apripista al disco, come avevano ipotizzato molti fan della cantautrice guardando le sue foto. Quel dettaglio ha riportato alla memoria dei più attenti anche l’esistenza di uno snippet di una canzone inedita che era stato pubblicato sui social mesi prima e che era stato fatto rimuovere per violazione del copyright.

A confermare la scelta di Stupid Love come nuovo singolo di Gaga c’è un dettaglio che arriva dalla Grecia. Come riporta portalpopline.com, l’emittente greca Radio1 ha già inserito la canzone nella sua lista di nuovi arrivi per il mese di febbraio: l’inedito di Lady Gaga, Stupid Love appunto, sarà in rotazione sull’emittente radiofonica dal 7 del prossimo mese.

Anche i forum dedicati alla popstar concordano sul fatto che tutti gli indizi puntano nella direzione di Stupid Love come primo singolo dal nuovo album, al momento ancora indicato con la sigla #LG6 in quanto sesto disco in studio di Gaga, in attesa che ne sia ufficializzato il titolo.

Lo scorso anno Gaga si disse “incinta del nuovo album“, in risposta ai rumors che la davano in dolce attesa, ma aveva concluso il 2019 senza pubblicare nuovi singoli. Ora sembra arrivato il momento di sollevare il sipario sul nuovo lavoro cui si sta dedicando a fasi alterne – tra concerti, film, progetti imprenditoriali e di beneficenza – da circa due anni. Più di tre ne sono passati dalla pubblicazione di Joanne, mentre la colonna sonora di A Star Is Born è uscita nel 2018 insieme al film.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Lady Gaga, che in questo periodo si sta dedicando completamente al nuovo album (oltre che alla promozione della linea di cosmetici Haus Laboratories), come ha fatto sapere su Twitter ironizzando sul fatto di non avere nemmeno il tempo di farsi una doccia.