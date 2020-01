Esce oggi Dragon Ball Z Kakarot: trailer di lancio e novità per il videogame su PS4, Xbox One e PC

Finalmente ci siamo, l’attesissimo Dragon Ball Z Kakarot è disponibile per l’acquisto nei negozi di tutto il mondo, che siano fisici, digitali o legati a qualche celebre rivenditore online – Amazon tra tutti. Oggi, 17 gennaio 2020, i celebri Saiyan nati dalla matita e dal genio del mangaka giapponese Akira Toriyama vanno infatti a contagiare ancora una volta l’universo videoludico, declinandosi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per altro in diverse edizioni, pensate pure per i collezionisti più accaniti – le trovate con prezzo e dettagli in questo nostro articolo dedicato.

E se è vero che la release ufficiale cade proprio oggi, il publisher Bandai Namco e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno rilasciato l’immancabile trailer di lancio. Lo trovate poco più in basso in questo stesso articolo, per altro completamente sottotitolato in italiano, e meritevole di mettere sul piatto molte delle caratteristiche e delle novità di cui si fregia questa prestigiosa produzione poligonale, definita più volte come la più ambiziosa mai realizzata tra quelle ispirate all’affascinante universo di Dragon Ball.

Fan più accaniti e semplici curiosi, potranno allora vivere, con Dragon Ball Z Kakarot, l’avventura dei Guerrieri Z impugnando il pad e in maniera assolutamente unica, esplorando, combattendo, pescando, mangiando, allenandosi e facendosi strada tra le varie saghe di Dragon Ball Z. Il tutto grazie ad una campagna principale che ripercorre con estrema fedeltà gli eventi resi celebri dal manga e soprattutto dall’anime, che vanno dall’arrivo di Raditz sulla Terra alla battaglia finale contro l’onnipotente Buu, senza dimenticare svariate missioni secondarie che fanno luce su risvolti narrativi prima trascurati, per conoscere meglio comprimari, villain e personaggi secondari più in generale.

Come già saprete, Dragon Ball Z Kakarot si propone come un classico actionRPG, seppur piuttosto snello. Le meccaniche ruolistiche ci permetteranno di impugnare il pad e esprimere tutta la potenza di alleati e nemici, con il team di sviluppo a promettere l’esperienza più simile alla controparte animata di sempre. Da godersi sia con il doppiaggio inglese che con quello originale giapponese. Cosa ne dite, gli darete una possibilità?