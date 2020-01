Ancora gameplay per Dragon Ball Z Kakarot aspettando l’uscita

Il 17 gennaio cadrà il grande giorno di Dragon Ball Z Kakarot. Si tratta del nuovo videogioco dedicato ai famosissimi Saiyan creati da Akira Toriyama, protagonisti prima di una serie manga e poi di una animata. La trasposizione videoludica realizzata dai ragazzi di CyberConnect2 per conto del publisher Bandai Namco si propone come un classico actionRPG, arricchito da intense sessioni di combattimento in stile picchiaduro che puntano a ricreare le stesse iconiche battaglie della serie Z viste in passato sul piccolo schermo.

Come impone il genere di appartenenza, anche in Dragon Ball Z Kakarot potremo dedicarci alle attività più svariate, affiancate all’immancabile campagna principale. Questa, vuole sia raccontare la stessa storia che i fan del franchise già conoscono in ogni dettaglio, ma allo stesso tempo aggiungere alcuni frammenti narrativi inediti che possano approfondire molti dei personaggi secondari. Nei panni di Goku, potremo poi pescare, magiare e volare sulla Nuvola d’Oro, andando pure ad utilizzare altri comprimari giocabili.

Come se non bastasse, il team di sviluppo va oggi a spiegarci un’altra meccanica specifica del titolo, pubblicando il nuovo video di gameplay che potete vedere anche voi cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo. In particolare, la clip si concentra sulle finalità e modalità di utilizzo dei cosiddetti Emblemi Anima. Si tratta di oggetti speciali che possono essere collocati all’interno di specifiche bacheche legate ad una comunità per sbloccare abilità aggiuntive. Ad ogni bacheca, come intuibile, sono associate skill diverse, che andranno ad aiutarci nell’avanzamento della nostra avventura.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile dal 17 gennaio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per altro in diverse edizioni speciali. Voi lo avete già prenotato? Oppure aspettate le prime recensioni per valutare se partire all’avventura al fianco di Goku e dei suoi amici?