Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 con Baciami Adesso e il nuovo album Nigio

Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 partecipa con Baciami Adesso. La conferma ufficiale è arrivata il 31 dicembre 2019, quando Amadeus ha rilasciato l’intervista esclusiva a Repubblica a seguito del clamoroso spoiler lanciato da Chi con la lista ufficiale dei partecipanti.

Il brano da portare in gara è Baciami Adesso, che l’artista livornese includerà nel prossimo album di inediti, Nigio, che rilascerà a oltre un anno da Cenerentola il 14 febbraio prossimo.

Chi è Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti nasce a Livorno nel 1987 e si avvicina alla musica fin da giovanissimo. L’esordio è del 2008, quando ottiene il primo contratto con la Sugar di Caterina Caselli, mentre il singolo di debutto è Addio, con l’arrangiamento dei cori di Elisa e la produzione di Michele Canova.

Nel 2009 partecipa partecipa ad Amici di Maria De Filippi arrivando fino alla fase serale, che abbandona per lasciare spazio alla sua fidanzata di allora, Elena D’Amario, che partecipa ancora al programma tra i ballerini professionisti. A seguito della partecipazione ad Amici, pubblica il suo primo album che contiene brani a suo nome ma anche di Gianluca Grignani e Francesco Tricarico.

Dopo un periodo di pausa, torna ad Amici per il progetto dell’etichetta discografica di Mara Maionchi – Non Ho L’Età – senza portare avanti niente di concreto. Nel 2012 firma quindi un contratto con la Universal Music e avvia un progetto musicale con il produttore Brando, con il quale pubblica il singolo Qualcosa Da Decidere con il quale partecipa al Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte. Si classifica al 3° posto e pubblica il suo secondo album, Qualcosa Da Decidere. In seguito, apre le date dei concerti di Gianna Nannini.

Nel 2017 torna in tv per tentare i l lancio con un altro talent, X Factor, entrando a far parte della categoria Over 25 sotto la guida di Mara Maionchi. Arriva in finale e si classifica al 3° posto e presenta il singolo L’Amore è, con il quale conquista il disco di platino. Nel marzo del 2018, pubblica il singolo Nel Silenzio Di Mille Parole. A luglio, apre i concerti di Laura Pausini al Circo Massimo dopo che le ha scritto il brano Le Due Finestre, che l’artista romagnola ha inserito nell’album Fatti Sentire.

A settembre del 2018, rilascia il singolo di lancio del nuovo album, Complici, che porta in duetto con Gianna Nannini. L’album è Cenerentola, che ripubblica dopo la partecipazione a Sanremo 2019 con il brano Nonno Hollywood.

Enrico Nigiotti a Sanremo 2020

Il 31 dicembre 2019 è ufficializzata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Baciami Adesso. Enrico Nigiotti ha già reso ufficiali le date del tour con le quali supporterà la musica del nuovo album che rilascerà nel giorno di San Valentino, subito dopo la gara al Teatro Ariston.

Le date sono ufficiali da qualche settimana, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Le date dei concerti di Enrico Nigiotti