L’esternazione di Tommaso Zorzi su Enrico Nigiotti al GF Vip ha scatenato l’ennesimo dibattito. Zorzi, infatti, si è reso spesso protagonista di sketch surreali all’interno del reality show, e in ultima battuta sono saltate fuori le sue fantasie erotiche.

A stuzzicarlo, questa volta, è stato Giacomo Urtis e Zorzi si è lasciato andare in una confessione sui suoi sogni erotici. La lista è iniziata da un grande classico, quel Ricky Martin che dagli anni ’90 è l’oggetto del desiderio di milioni di persone sia per i suoi brani storici – Maria, Livin’ La Vida Loca, La Copa De La Vida – ma c’è spazio anche per le star contemporanee.

Inevitabilmente spunta il nome di Damiano dei Maneskin, che di glamour e sensualità è uno degli esempi più attuali dell’estetica del rock. “Tanta roba”, commentano alcuni e per Zorzi il frontman della band di Vent’Anni si rivela essere addirittura tra i favoriti. Terzo nome eccellente tra i preferiti di Tommaso Zorzi è quello di Enrico Nigiotti, sempre nell’attualità dalla sua partecipazione ad Amici ma anche dalla partecipazione a Sanremo con Baciami Adesso.

Le parole pronunciate da Tommaso Zorzi su Enrico Nigiotti al GF Vip, del resto, non sono passate inosservate. Il diretto interessato ha individuato la clip in cui si parla di lui e l’ha riproposta sui social con tanto di ringraziamento e cuoricino in allegato. Nessuna risposta, per il momento, da parte di Damiano dei Maneskin e tanto meno da Ricky Martin.

Non si esclude che Damiano possa rispondere a Tommaso Zorzi una volta guarito dal Coronavirus. Ancora una volta il gieffino più carismatico si rivela come la stella del loft di Cinecittà, e dopo la rivelazione di Tommaso Zorsi su Enrico Nigiotti al GF Vip non si esclude un incontro tra i due anche solo per uno scambio di battute in diretta.