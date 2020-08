Para El Sol è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti che celebra l’amicizia (audio e testo)

Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti è Para El Sol. Il brano arriva in radio dal 21 agosto e celebra il valore dell’amicizia. L’artista livornese torna quindi in radio con un brano slegato dal progetto di Nigio, il suo ultimo album di inediti rilasciato in conseguenza della partecipazione al Festival di Sanremo con Baciami Adesso.

Il 2020 sarà un anno senza concerti, per Enrico Nigiotti, che ha deciso di rimandare i concerti al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso. Tutti i live si terranno nella prossima annata, in modo da garantire sicurezza agli spettatori e ai lavoratori, ancora piegati dalla pandemia e in attesa di una ripartenza rapida.

Il nuovo album, Nigio, ha dato un seguito naturale a Cenerentola, nel quale è incluso anche il duetto con Gianna Nannini. Il penultimo disco di Enrico Nigiotti è vissuto anche in una versione estesa, che comprende anche Nonno Hollywood, in gara al Festival di Sanremo nel 2019.

Dopo molti anni di gavetta, e la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la carriera di Enrico Nigiotti è ripartita a con X Factor, nel quale ha raggiunto la finale nella squadra di Mara Maionchi con il brano L’Amore è. Al talent sono seguiti una serie di concerti e l’album, che ha anticipato il debutto sul palco del Festival di Sanremo con Nonno Hollywood, classificatosi al 9° posto assoluto.

Nei mesi di quarantena, Enrico Nigiotti si è dedicato alla scrittura di canzoni, tornando a comporre come quando ancora cercava uno spiraglio per il successo.

I concerti nei teatri avrebbero dovuto raccogliere i fan anche nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ha messo in pausa i live di Enrico Nigiotti, che tornerà sul palco nel 2021. Il calendario dei concerti è già stato annunciato e i biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date.

Testo Para El Sol di Enrico Nigiotti