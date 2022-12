Enrico Nigiotti sarà papà per la prima volta. Il cantautore lo ha annunciato sui social postando la foto del pancione della compagna Giulia Diana con un messaggio affettuoso per i figli che verranno.

Tra le tante notizie che chiudono il 2022 c’è anche quella su Enrico Nigiotti papà. Parliamo di “figli” perché Giulia Diana è in dolce attesa di due gemelli. In una serie di slide, Nigiotti mostra il pancione della compagna, coccolata dal loro cane, le ecografie e due body a tema ketchup e mostarda destinati a piccoli che verranno.

Queste le parole scritte dal cantautore su Instagram:

“È tutto un conto alla rovescia verso di voi. Mentre crescete dentro mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino. Vi immagino sempre. Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola ‘per sempre’ avrà finalmente un vero significato. ‘Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno’. Maso e Duccio. Ci si vede presto, bimbi”.