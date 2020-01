Una relazione tormentata nel testo di Baciami Adesso di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020

Il testo di Baciami Adesso di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 parla di una relazione tormentata. Questo è quello che l’artista livornese porterà sul palco del Teatro Ariston per la sua seconda volta nella categoria dei Campioni, nella quale ha debuttato nel 2019 con il toccante brano Nonno Hollywood.

La partecipazione alla kermesse porta con sé anche il rilascio del nuovo album di inediti dell’artista, Nigio, che uscirà il 14 febbraio. Ancora da rivelare i brani che vorrà inserire nella tracklist, ma ci sarà certamente quello di Sanremo che canterà prima di tornare in tour.

Il brano che Enrico Nigiotti porterà sul palco del Teatro Ariston è una ballata d’amore. Un amore tormentato, quello raccontato dal cantautore livornese, che potrebbe anche essere autobiografico. Nel corso della sua carriera, Enrico Nigiotti ha sempre offerto uno spaccato di vita quotidiana, parlando d’amore ma anche di famiglia, com’è accaduto nel caso della simbolica Nonno Hollywood.

Si ribalta quindi lo scenario narrativo rispetto a quello portato sul palco un anno fa, nel quale aveva portato un brano dedicato al nonno ma anche un testo di denuncia nei confronti di una società troppo attenta alle apparenze.

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine