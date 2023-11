Ninnananna di Enrico Nigiotti approda ad Amici nella puntata di domenica 5 novembre. L’ex concorrente di Amici torna “a casa” per far ascoltare a Maria De Filippi e agli spettatori di Canale 5 il suo nuovo singolo, una emozionante ballad.

Il testo è dedicato ai figli del cantante, due gemelli. Il loro arrivo gli ha stravolto la vita di recente. Per Nigiotti infatti si tratta della prima esperienza da papà e l’ha voluta mettere in musica dedicando un nuovo pezzo inedito ai suoi bimbi. Ha così messo in musica emozioni e sensazioni di questa nuova fase della sua vita.

Ninnananna di Enrico Nigiotti è disponibile da venerdì 3 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. La canzone anticipa tre live di Nigiotti in programma per il mese di dicembre. Ciò che è in programma è uno speciale set acustico che vedrà Enrico protagonista sui palchi di Roma, Milano e Firenze tra l’8 e il 13 del mese.

Si parte l’8 dicembre da Roma, Auditorium Parco della Musica. Si prosegue verso Milano per un live alla Santeria Toscana 31 il 9 dicembre. L’ultimo dei tre appuntamenti è quello atteso al Teatro Puccini di Firenze il 13 dicembre.

Enrico Nigiotti Unplugged – le date

Venerdì 8 Dicembre 2023

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE – SALA SINOPOLI

Sabato 9 Dicembre 2023

MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

Mercoledì 13 Dicembre 2023

FIRENZE – TEATRO PUCCINI

Sul palco con Enrico Nigiotti ci saranno Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere.

Testo Ninnananna di Enrico Nigiotti

Ninnananna amore mio

Che ti addormenti sempre

Non dico una bugia

Ma adesso ovunque guardo

Non mi manca niente

Ci penso,

Le parole non sono abbastanza

Mentre sorridi

Il cielo è pure in questa stanza

Benvenuto amore mio

qua ci sono io

Ci sono sempre

Potessi darti tutto

Ti porterei più in alto

Dove si tocca la felicità

E giorno dopo giorno

Tifare ogni tuo passo

Mentre ti giochi il meglio

Che la vita dà

La gente cerca l’impossibile

E tutti sognano le nuvole

Ma dimmi dove vuoi che vada

Io senza di te

Ninnananna amore mio

io ti progetto sempre

Tu sbaglia mille volte

Come ho fatto anch’io

Perché sbagliare serve

Vorrei già consigliarti tre o quattro canzoni

Vedere se ci danno le stesse emozioni

Benvenuto amore mio

Qua ci sono anch’io

Ci sono sempre

Potessi darti tutto

Ti porterei più in alto

Dove si tocca la felicità

E giorno dopo giorno

Tifare ogni tuo passo

Mentre ti giochi il meglio

Che la vita dà

La gente cerca l’impossibile

E tutti sognano le nuvole

Ma dimmi dove vuoi che vada

Io senza di te

E sarà sarà sarà sarà

Sarà come ti viene

Mentre respiri ogni un nuovo momento

Mentre cammini nel vento

E sarà sarà sarà sarà

Sarà come volare

Qui non c’è niente di impossibile

Che sia impossibile da fare

Chissà che pensi mentre stai ridendo

Potessi darti tutto

Ti porterei più in alto

Dove si tocca la felicità

Vorrei cambiarti il mondo

Cucirtelo più addosso

Ma questa è la tua storia, la tu verità

La gente cerca l’impossibile

E tutti sognano le nuvole

Ma dimmi dove vuoi che vada

Io senza di te

Dove vuoi che vada

Io senza di te