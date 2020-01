Boogieman è il nuovo singolo di Ghali feat. Salmo (audio e testo), biglietti in prevendita per i concerti al Fabrique

Il nuovo singolo di Ghali feat. Salmo è Boogieman. Il brano anticipa l’uscita del prossimo album che uscirà il 20 febbraio, ma sono stati anche annunciati i concerti che il trapper milanese terrà nel corso dei prossimi mesi per il supporto del nuovo album.

I biglietti per i concerti di Ghali al Fabrique

I biglietti per i concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 20 gennaio, ma per tutti gli iscritti a MyLiveNation è già possibile accedere alla prevendita dei biglietti per le date del 8-9-10 al Fabrique di Milano. Le consegne dei biglietti sono previste secondo le modalità classiche, con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario presentarsi in cassa con la regolare delega e firma del delegante e del delegato, con un documento valido di entrambi.

Il nuovo singolo di Ghali è Boogieman

Il nuovo singolo in radio rappresenta un ritorno, per Ghali, dopo i brani di successo che ha rilasciato in estate e con i quali ha conquistato la rotazione radiofonica estiva. Turbococco è arrivato in radio a cominciare dal 21 giugno, mentre I Love You era stato destinato al mese di marzo con un video che aveva girato a San Vittore e che aveva scritto come una lettera ideale concepita da uno dei detenuti della Casa Circondariale milanese.

La carriera di Ghali è esplosa in maniera quasi incontrollabile, fino a farlo arrivare rapidamente sul palco del Mediolanum Forum di Assago, andando a sconvolgere lo stesso artista che non si aspettava di raggiungere la notorietà in così breve tempo.

Il lavoro sul nuovo album, che darà un seguito ad Album, è iniziato qualche mese fa e si è anche concluso, come ha testimoniato in uno dei post social degli ultimi mesi nel quale aveva chiamato sua madre perché lo affiancasse nel lancio del disco e lo supportasse con il suo amore.

Quel momento è arrivato e Ghali si sta preparando al ritorno con tutti i mezzi che ha a disposizione, a partire dal lancio del singolo che ha rilasciato in collaborazione con Salmo. Il rapper sardo sarà anche sul palco del Festival di Sanremo 2020, così come annunciato da Amadeus, nella prima serata della kermesse. Salmo potrebbe prendere anche parte alla sessione esterna del Festival, nell’arena che sarà allestita in Piazza Colombo.

In attesa del videoclip ufficiale, vi lasciamo con il testo di Boogieman di Ghali e con il suo audio.

Testo di Boogieman di Ghali feat. Salmo