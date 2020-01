Ice Tour al via in Mario Kart Tour: le novità del Tour del Ghiaccio

Mario Kart Tour rappresenta l’ultimo grande successo di Nintendo nel mercato dei videogame su mobile. Dopo Pokémon GO – realizzato in collaborazione con Niantic Labs e ancora sulla cresta dell’onda a tre anni dall’uscita -, Super Mario Run e Fire Emblem, il colosso di Kyoto ha infatti ben pensato di portare il popolo geek da touch screen sulle piste della sua amatissima serie di racing arcade, da sempre popolata da Mario, Luigi e tutti i loro amici e nemici, più qualche coloratissima guest star proveniente da altre serie della “grande N”.

Un titolo, Mario Kart Tour, che può essere scaricato gratuitamente da AppStore e Google Play per i device iOS e Android, con la presenza di microtransazioni opzionali all’interno dell’applicazione. E che, nella giornata di oggi, 15 gennaio 2020, va ad aggiornarsi ancora una volta. Come mostrato nel trailer poco più in basso in questo stesso articolo e riportato dal sito My Nintendo News, il gioco di corse mobile va infatti ad accogliere il cosiddetto Ice Tour, vale a dire il Tour del Ghiaccio.

Nonostante sia passato il Natale, l’inverno è nel pieno del suo corso, e dunque un Ice Tuour sembra davvero l’ideale per arricchire le meccaniche di gioco di Mario Kart Tour. Nel filmato, come dicevamo, possiamo dare un’occhiata ad alcune delle novità che stanno animando in nostri schermi tattili nelle ultime ore con il Tour del Ghiaccio. Si va dalle piste “vestite” in stile invernale – e molto più scivolose del solito! – al look dei personaggi, come ad esempio Luigi in versione pinguino, un Mario di ghiaccio e la Principessa Peach a ripararsi dal freddo utilizzando uno stiloso cappotto.

Augurandovi buona visione – e buon divertimento! -, vi ricordiamo che per gli abbonati al Gold Pass – abbonamento mensile dal costo di circa 5 euro – è stata resa disponibile la Beta del multiplayer, che per l’appunto porta il multigiocatore in Mario Kart Tour. Questa feature, vero fiore all’occhiello della produzione Nintendo Mobile, sarà disponibile per tutti solo in un secondo momento.