È Natale in Mario Kart Tour su mobile: tutte le novità del Winter Tour

Con Mario Kart Tour, Nintendo ha trovato una nuova gallina dalle uova d’oro. Mentre prosegue il grande successo commerciale di Switch, console ibrida della compagnia di Kyoto che di recente ha ampliato la sua offerta con il modello Lite – dedicato al solo gioco su portatile -, anche il mercato mobile è entrato nelle mire del colosso. Dopo Super Mario Run, Pokémon GO, Fire Emblem, Animal Crossing e Dr. Mario, anche le coloratissime piste dello storico franchise di racing game hanno graziato allora gli schermi touch di tutto il mondo, portando su dispositivi iOS e Android lo stesso incredibile feeling dei capitoli approdati sulle piattaforme proprietarie della “grande N”.

Certo, il gameplay è leggermente semplificato e i controlli sono studiati per adattarsi ai device touch, ma Mario Kart Tour è un videogame assolutamente da provare. Sia per i fan sfegatati della serie che per chi è alla ricerca di uno dei titoli mobile più curati di sempre. Non a caso, l’incarnazione da cellulare del gioco di corse con protagonisti Mario, i suoi amici e altri volti storici di Nintendo ha battuto ogni record sugli store di Apple e Google, con download che hanno fatto segnare numeri da capogiro.

Mario Kart Tour: le novità dell’evento di Natale

Naturale allora che il colosso nipponico voglia spingere l’acceleratore su Mario Kart Tour, rilasciando diversi aggiornamenti che mantengano alto l’interesse degli utenti. L’ultimo, fa rima con Winter Tour, e rappresenta un vero e proprio evento per festeggiare il Natale. Evento invernale che è protagonista del trailer visibile poco più sotto, che ne mette sul piatto tutte le novità.

Il filmato pubblicato nelle ultime ore da Nintendo ha tra i suoi momenti salienti il costume da renna di Yoshi e il look di Capodanno per Pauline, così come una visuale sulla Pista Arcobaleno rinnovata in occasione delle festività. Questa, poi, la descrizione ufficiale dell’evento:

Saltate su per un po’ di divertimento invernale con l’Holiday Tour! Dalle città storiche alle piste arcobaleno, questo tour presenta una gran varietà di percorsi per un totale di 18 coppe. È il modo perfetto per chiudere il 2019!

Voi siete già tornati sulle piste di Mario Kart Tour in occasione del Winter Tour? Cosa ne pensate dell’ultima app di Nintendo per dispositivi mobile iOS e Android?